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Холанд и Мертенс претендуют на лучший гол матчей 1/8 Лиги Чемпионов
Также в списке два претендента от "Аталанты"
Совсем недавно была объявлена команда недели Лиги Чемпионов. Самое время перейти к лучшим голам за это время.
На данный приз претендуют четыре игрока - Эрлинг Холанд ("Борусия" - "ПСЖ"), Дрис Мертенс ("Наполи" - "Барселона"), Ремо Фройлер и Йосип Иличич ("Аталанта" - "Валенсия").
Лучший гол недели в #ЛигаЧемпионов, претенденты:— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 27, 2020
Эрлинг Холанн (*его второй гол в ворота "ПСЖ")
Ремо Фройлер
Йосип Иличич
Дрис Мертенс
Голосуй! https://t.co/i10CoZsg9f pic.twitter.com/FnkB8R4m7u
Отметим, что вчера завершились первые матчи 1/8 финала ЛЧ. Ответные встречи начнутся 10-го марта.