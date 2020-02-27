Холанд и Мертенс претендуют на лучший гол матчей 1/8 Лиги Чемпионов

Совсем недавно была объявлена команда недели Лиги Чемпионов. Самое время перейти к лучшим голам за это время.

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На данный приз претендуют четыре игрока - Эрлинг Холанд ("Борусия" - "ПСЖ"), Дрис Мертенс ("Наполи" - "Барселона"), Ремо Фройлер и Йосип Иличич ("Аталанта" - "Валенсия").

Лучший гол недели в #ЛигаЧемпионов, претенденты:



Эрлинг Холанн (*его второй гол в ворота "ПСЖ")

Ремо Фройлер

Йосип Иличич

Дрис Мертенс



Голосуй! https://t.co/i10CoZsg9f pic.twitter.com/FnkB8R4m7u — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 27, 2020

Отметим, что вчера завершились первые матчи 1/8 финала ЛЧ. Ответные встречи начнутся 10-го марта.