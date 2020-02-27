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Холанд и Мертенс претендуют на лучший гол матчей 1/8 Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Также в списке два претендента от "Аталанты"

Холанд и Мертенс претендуют на лучший гол матчей 1/8 Лиги Чемпионов
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Совсем недавно была объявлена команда недели Лиги Чемпионов. Самое время перейти к лучшим голам за это время.

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На данный приз претендуют четыре игрока - Эрлинг Холанд ("Борусия" - "ПСЖ"), Дрис Мертенс ("Наполи" - "Барселона"), Ремо Фройлер и Йосип Иличич ("Аталанта" - "Валенсия").

Отметим, что вчера завершились первые матчи 1/8 финала ЛЧ. Ответные встречи начнутся 10-го марта.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Аталанта (Бергамо) Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс Эрлинг Холанд
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