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Реал обжалует красную карточку Рамоса

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Все, ради спасения капитана

Реал обжалует красную карточку Рамоса
UA-Футбол
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Вчера мадридский "Реал" проиграл на своем поле "Манчестер Сити". Проблем Зидану перед ответным матчем добавил капитан команды.

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В самой концовке матча красную карточку получил Серхио Рамос. Он не сможет сыграть в поединке в Манчстере через три недели.

Однако, по данным Cadena Ser, "сливочные" планируют подать апелляцию на красную карточку. Зидан очень расчитывает, что у Рамоса будет шанс принять участие в игре.

Отметим, что ничего не помешает Серхио принять участие в "Эль-Классико", которое состоится 1-го марта.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Источник:
Cadena Ser
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