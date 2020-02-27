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Реал обжалует красную карточку Рамоса
Все, ради спасения капитана
Вчера мадридский "Реал" проиграл на своем поле "Манчестер Сити". Проблем Зидану перед ответным матчем добавил капитан команды.
В самой концовке матча красную карточку получил Серхио Рамос. Он не сможет сыграть в поединке в Манчстере через три недели.
Однако, по данным Cadena Ser, "сливочные" планируют подать апелляцию на красную карточку. Зидан очень расчитывает, что у Рамоса будет шанс принять участие в игре.
Отметим, что ничего не помешает Серхио принять участие в "Эль-Классико", которое состоится 1-го марта.