Реал обжалует красную карточку Рамоса

Вчера мадридский "Реал" проиграл на своем поле "Манчестер Сити". Проблем Зидану перед ответным матчем добавил капитан команды.

В самой концовке матча красную карточку получил Серхио Рамос. Он не сможет сыграть в поединке в Манчстере через три недели.

Однако, по данным Cadena Ser, "сливочные" планируют подать апелляцию на красную карточку. Зидан очень расчитывает, что у Рамоса будет шанс принять участие в игре.

Отметим, что ничего не помешает Серхио принять участие в "Эль-Классико", которое состоится 1-го марта.