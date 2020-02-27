Детальный обзор первых матчей 1/8 Лиги чемпионов. Аудиомнение. Выпуск подкаста №14

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Эдакая современная радиопередача. Будь в тренде.

На повестке дня – обзор всех результатов первых матчей 1/8 главного клубного европейского турнира. Пятерка в зачетку Симеоне, великолепный Эрлинг Холанд, игровое время Малиновского и хитрости Папу Гомеса, но и это еще не все. Мы обсудили беды Моуриньо, стоит ли "Челси" ехать в Мюнхен, физрук ли Гаттузо, окровавленную голову Де Лигта, а также не забыли про тактические изыски Гвардиолы на "Сантьяго Бернабеу" – слушайте нас на YouTube и Castbox.