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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Детальный обзор первых матчей 1/8 Лиги чемпионов. Аудиомнение. Выпуск подкаста №14

Лига Чемпионов
(5 голосов)

Ничего не осталось без внимания

Детальный обзор первых матчей 1/8 Лиги чемпионов. Аудиомнение. Выпуск подкаста №14
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Эдакая современная радиопередача. Будь в тренде.

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На повестке дня – обзор всех результатов первых матчей 1/8 главного клубного европейского турнира. Пятерка в зачетку Симеоне, великолепный Эрлинг Холанд, игровое время Малиновского и хитрости Папу Гомеса, но и это еще не все. Мы обсудили беды Моуриньо, стоит ли "Челси" ехать в Мюнхен, физрук ли Гаттузо, окровавленную голову Де Лигта, а также не забыли про тактические изыски Гвардиолы на "Сантьяго Бернабеу" – слушайте нас на YouTube и Castbox.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Барселона Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Валенсия Наполи (Неаполь) РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Олимпик (Лион)
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