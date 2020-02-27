Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Детальный обзор первых матчей 1/8 Лиги чемпионов. Аудиомнение. Выпуск подкаста №14
Ничего не осталось без внимания
Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Эдакая современная радиопередача. Будь в тренде.
На повестке дня – обзор всех результатов первых матчей 1/8 главного клубного европейского турнира. Пятерка в зачетку Симеоне, великолепный Эрлинг Холанд, игровое время Малиновского и хитрости Папу Гомеса, но и это еще не все. Мы обсудили беды Моуриньо, стоит ли "Челси" ехать в Мюнхен, физрук ли Гаттузо, окровавленную голову Де Лигта, а также не забыли про тактические изыски Гвардиолы на "Сантьяго Бернабеу" – слушайте нас на YouTube и Castbox.
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.
Новости по теме
- 09:28 Зарубежные Ливерпуль получит чемпионский коридор на стадионе Сити? Все цифры, которые вчера обновили красные
- 23:05 Зарубежные Волки не догрызли Клоппа. Итоги 24-го тура АПЛ. Аудиомнение. Выпуск подкаста №13
- 21:47 Зарубежные Мечты о чемпионском коридоре для Ливерпуля на Этихаде. Аудиомнение. Выпуск подкаста №12