Де Брюйне – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

По результатам опроса на официальном сайте УЕФА, полузащитник английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне был признан лучшим игроком недели в рамках главного клубного европейского турнира.

В первом матче 1/8 Лиги чемпионов против мадридского "Реала" на "Сантьяго Бернабеу", Де Брюйне отметился голом с пенальти и результативной передачей на форварда "горожан" Габриэла Жезуса.

Игрок недели: де Брейне ????



Гол + пас в матче с "Реалом" в #ЛигаЧемпионов ????



Согласны с выбором болельщиков? pic.twitter.com/RNlGANilC3 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 28, 2020

На приз также претендовали футболисты, которые стали MVP в своих встречах – Серж Гнабри из "Баварии", хавбек "Барселоны" Серхио Бускетс и исполнитель "Лиона" Уссем Ауар. Про все итоги первых поединков 1/8 ЛЧ можно подробно послушать в новом выпуске подкаста.