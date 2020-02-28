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Де Брюйне – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Бельгийский волшебник

Де Брюйне – лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Новина українською

По результатам опроса на официальном сайте УЕФА, полузащитник английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне был признан лучшим игроком недели в рамках главного клубного европейского турнира.

В первом матче 1/8 Лиги чемпионов против мадридского "Реала" на "Сантьяго Бернабеу", Де Брюйне отметился голом с пенальти и результативной передачей на форварда "горожан" Габриэла Жезуса.

На приз также претендовали футболисты, которые стали MVP в своих встречах – Серж Гнабри из "Баварии", хавбек "Барселоны" Серхио Бускетс и исполнитель "Лиона" Уссем Ауар. Про все итоги первых поединков 1/8 ЛЧ можно подробно послушать в новом выпуске подкаста.

Читайте такжеДетальный обзор первых матчей 1/8 Лиги чемпионов. Аудиомнение. Выпуск подкаста №14
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В статье: Лига чемпионов Кевин Де Брюйне
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