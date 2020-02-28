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Рок-музыкант: Футболисты Баварии перед матчем с Челси пили пиво и виски

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Но это не помешало мюнхенцам победить

Рок-музыкант: Футболисты Баварии перед матчем с Челси пили пиво и виски
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Рок-музыкант Джон Бон Джови заявил, что футболисты мюнхенской "Баварии" пили виски перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Челси". Встреча завершилась победой немецкого клуба со счётом 3:0.

Как сказал Бон Джови, он был в том же отеле, в котором находились футболисты "Баварии", прилетевшие в Лондон и видел, как футболисты пили пиво, виски и прочие алкогольные напитки.

"Я был по своим делам в баре, там же находились и игроки "Баварии" вечером перед матчем. Они пили виски и пиво. На топливе из виски и пива они сокрушили "Челси".

Ребята из "Баварии" совершенно точно хлебали виски и попивали старое доброе пиво. Ох, похоже, из-за моих слов у кого-то будут проблемы", — сказал музыкант в эфире talkSPORT.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Челси (Лондон)
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
28.02.2020 в 18:51
Проблемы будут у игроков Челси, которым ты, Джон, добил и без того уже подломленную самооценку. Пиво, сосиски и сухие три ноль, без этих важных составляющих успеха, были бы невозможны
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