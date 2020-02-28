Рок-музыкант: Футболисты Баварии перед матчем с Челси пили пиво и виски

Рок-музыкант Джон Бон Джови заявил, что футболисты мюнхенской "Баварии" пили виски перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Челси". Встреча завершилась победой немецкого клуба со счётом 3:0.

Как сказал Бон Джови, он был в том же отеле, в котором находились футболисты "Баварии", прилетевшие в Лондон и видел, как футболисты пили пиво, виски и прочие алкогольные напитки.

"Я был по своим делам в баре, там же находились и игроки "Баварии" вечером перед матчем. Они пили виски и пиво. На топливе из виски и пива они сокрушили "Челси".

Ребята из "Баварии" совершенно точно хлебали виски и попивали старое доброе пиво. Ох, похоже, из-за моих слов у кого-то будут проблемы", — сказал музыкант в эфире talkSPORT.