Лига Чемпионов
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Холанд – автор лучшего гола первых матчей 1/8 Лиги Чемпионов
Эрлинг забивает не только много, но и эффектно
Гол форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда в матче с "ПСЖ" (2:1) признан лучшим в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.
???????????????? ???????? ???????????? ????????????????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 28, 2020
Agree with the order? #GOTW | @NissanFootball pic.twitter.com/cdPTh5OEny
В борьбе за награду норвежский форвард опередил Ремо Фройлера и Йосипа Иличича ("Аталанта"), а также Дриса Мертенса ("Наполи").
Напомним, в матче с "Пари Сен-Жермен" Холанд отметился дублем. Лучшим был признан его второй гол в ворота Кейлора Наваса.
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