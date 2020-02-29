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Холанд – автор лучшего гола первых матчей 1/8 Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Эрлинг забивает не только много, но и эффектно

Холанд – автор лучшего гола первых матчей 1/8 Лиги Чемпионов
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Гол форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда в матче с "ПСЖ" (2:1) признан лучшим в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.

В борьбе за награду норвежский форвард опередил Ремо Фройлера и Йосипа Иличича ("Аталанта"), а также Дриса Мертенса ("Наполи").

Напомним, в матче с "Пари Сен-Жермен" Холанд отметился дублем. Лучшим был признан его второй гол в ворота Кейлора Наваса.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд
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