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Шахтёр поднялся на 18-ю позицию клубного рейтинга УЕФА

Лига Чемпионов
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Успехи в Лиге Европы обеспечили "горнякам" небольшой подъём

Шахтёр поднялся на 18-ю позицию клубного рейтинга УЕФА
Новина українською

"Шахтер" поднялся на 18-е место клубного рейтинга УЕФА после победы над "Бенфикой" в 1/16 Лиги Европы.

"Горняки" обошли "Порту", который вылетел на этой же стадии Лиги Европы от "Байера". Теперь на счету "Шахтера" 75 очков. Впереди "Лион" (77 очков), "Наполи" (77), "Рома" (79) и "Челси" (83).

Киевское "Динамо" расположилось на 25-м месте (55 очков), "Заря" – на 113-м (12,5), "Александрия" и "Мариуполь" имеют по 6,8 очка, находятся на 164-165-м местах.

Лидирует в рейтинге "Реал", у которого 134 очка. Следом идут "Барса" (124), "Бавария" и "Атлетико" (по 123). Нынешний победитель Лиги Чемпионов "Ливерпуль" – лишь 8-й (99).

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В статье: Бавария (Мюнхен) Атлетико (Мадрид) Барселона Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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