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Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Один из матчей Лиги Чемпионов может пройти без зрителей

Лига Чемпионов
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Всему виной коронавирус

СМИ: Один из матчей Лиги Чемпионов может пройти без зрителей
UA-Футбол
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Коронавирус, пришедший в Европу из Китая, теперь грозит Лиге Чемпионов. Сейчас УЕФА внимательно следит за сложившейся ситуацией.

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Как сообщает L'Equipe, матч главного европейского турнира может пройти без зрителей. Речь идет о противостоянии "Ювентус" - "Лион".

Италия - главный очаг коронавируса в Европе. Сейчас зарегистрировано более двух тысяч случаев заболевания. В местном чемпионате уже второй тур переносятся игры.

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А сегодня была информация, что из-за недуга был приостановлен чемпионат в Швейцарии.

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В статье: Ювентус (Турин) Лион коронавирус
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