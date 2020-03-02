Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Один из матчей Лиги Чемпионов может пройти без зрителей
Всему виной коронавирус
Коронавирус, пришедший в Европу из Китая, теперь грозит Лиге Чемпионов. Сейчас УЕФА внимательно следит за сложившейся ситуацией.
Как сообщает L'Equipe, матч главного европейского турнира может пройти без зрителей. Речь идет о противостоянии "Ювентус" - "Лион".
Италия - главный очаг коронавируса в Европе. Сейчас зарегистрировано более двух тысяч случаев заболевания. В местном чемпионате уже второй тур переносятся игры.
А сегодня была информация, что из-за недуга был приостановлен чемпионат в Швейцарии.
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