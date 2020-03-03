Президент УЕФА – о переносе матчей ЛЧ из-за коронавируса: Пока ни один из поединков не отменен

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал информацию о потенциальном переносе матчей Лиги чемпионов из-за коронавируса. Цитирует чиновника L'Equipe.

"Мы внимательно следим за ситуацией. Пока ни один из поединков не отменен. Мы будем следовать решениям, которые примут в каждом отдельном регионе".