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Президент УЕФА – о переносе матчей ЛЧ из-за коронавируса: Пока ни один из поединков не отменен
Чеферин следит за ситуацией
Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал информацию о потенциальном переносе матчей Лиги чемпионов из-за коронавируса. Цитирует чиновника L'Equipe.
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"Мы внимательно следим за ситуацией. Пока ни один из поединков не отменен. Мы будем следовать решениям, которые примут в каждом отдельном регионе".
Ранее появилась информация, что ответный матч 1/8 финала главного клубного европейского турнира "Ювентус" – "Лион" может состояться без зрителей на стадионе.
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