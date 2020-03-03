Marca: Матч Валенсия - Аталанта пройдет без зрителей

Матч Лиги Чемпионов и две игры Лиги Европы, в которых будут принимать участие итальянские клубы пройдут без зрителей. Об этом передает Marca.

По их данным, подобные меры были рекомендованы Министерством здравоохранения Испании. Главная цель - избежать распространения коронавируса.

Крайне вероятно, что матч "Валенсия" - "Аталанта", а также игры ЛЕ "Севилья" - "Рома" и "Хетафе" - "Интер" пройдут без зрителей. Под вопросом остается игра "Барселона" - "Интер".

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Напомним, что из-за коронавируса уже два тура подряд переносились матчи Серии А.