Официально: Один из матчей Лиги Чемпионов пройдет без зрителей из-за коронавируса

Коронавирус теперь стал помехой и для Лиги Чемпионов. Один из матчей на следующей недели пройдет без зрителей.

Игра между "Валенсией" и "Аталантой" пройдет за закрытыми дверями. Более того, на встречу Лиги Европы "Хетафе" - "Интер" зрители также не смогут прийти.

Following decisions taken by authorities in Italy and Spain respectively, and related to measures regarding the COVID-19 virus, two UEFA club competition matches will go ahead next week as scheduled, but behind closed doors...



???????? Valencia v Atalanta ????????

???????? Inter v Getafe ????????