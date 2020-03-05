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Чеферин: Не нужно говорить, что УЕФА не нравится Ман Сити, мы уважаем этот клуб
Президент УЕФА высказал свое мнение
Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос касательно отстранения "Ман Сити" из Лиги Чемпионов.
"Я уважаю "Ман Сити", как и любой другой клуб. Не нужно говорить, что нам не нравится этот клуб. Мы хорошо относимся к каждой команде. Весь этот процесс - отдельная вещь и я не хочу в неё вмешиваться.
Я не могу комментировать это дело. Я мало что знаю об этом деле и не хочу вмешиваться в работу независимых органов. Сколько времени займет апелляция в CAS? Сейчас ничего невозможно сказать, нам нужно ждать", - приводит слова Чеферина Sky Sports.
Напомним, что срок отстранения "горожан" равен двум сезонам.