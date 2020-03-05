Чеферин: Не нужно говорить, что УЕФА не нравится Ман Сити, мы уважаем этот клуб

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос касательно отстранения "Ман Сити" из Лиги Чемпионов.

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"Я уважаю "Ман Сити", как и любой другой клуб. Не нужно говорить, что нам не нравится этот клуб. Мы хорошо относимся к каждой команде. Весь этот процесс - отдельная вещь и я не хочу в неё вмешиваться.

Я не могу комментировать это дело. Я мало что знаю об этом деле и не хочу вмешиваться в работу независимых органов. Сколько времени займет апелляция в CAS? Сейчас ничего невозможно сказать, нам нужно ждать", - приводит слова Чеферина Sky Sports.

Напомним, что срок отстранения "горожан" равен двум сезонам.