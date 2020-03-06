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Президент Ювентуса: Аталанта провела один прекрасный сезон и сразу попала в ЛЧ – это честно?

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Мнение босса "бьянконери"

Президент Ювентуса: Аталанта провела один прекрасный сезон и сразу попала в ЛЧ – это честно?
Новина українською

Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли выступил в Лондоне на FT Business of Football Summit, где заявил, что "Аталанта" не должна участвовать в Лиге чемпионов, так как провела всего один сезон на высоком уровне. Видимо, гнет свою линию за Европейскую Суперлигу. Цитирует Аньелли Football Italia.

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"Я с огромным уважением отношусь к "Аталанте" и ко всему, что делает эта команда. Но, не имея за плечами опыта международных матчей и благодаря всего одному прекрасному сезону, они получили право выступать в элитном европейском соревновании. Это честно?"

"И здесь же я вспоминаю "Рому", которая в последние годы способствовала укреплению рейтинга Серии А. У них был один плохой сезон, это сразу же сказалось на их финансовом положении. И что, в таком случае у "Аталанты" должно быть меньше шансов на выступление в лучшем турнире? Я за то, чтобы найти прозрачное решение для этой проблемы. Нужно найти баланс между значимостью клуба для европейского футбола и одним успешным сезоном".

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Андреа Аньелли Рома (Рим)
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Комментарии (2)
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Vantala (Kharkiv)
06.03.2020 в 11:05
Да, честно. А что?
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+1
0
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Кот Тангенс (МакіЇвка)
06.03.2020 в 12:18
Он думает, что для попадания в лигу Чемпионов нужно 10 раз стать чемпионом страны.
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0
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