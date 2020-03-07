Матч ПСЖ – Боруссия может быть перенесён из-за коронавируса

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Боруссией" может быть перенесен из-за коронавируса.

По информации L’Equipe, встреча, изначально запланированная на 11 марта, может состояться 17 или 18 марта. Перенос потребует согласования с властями Парижа.

Также рассматриваются варианты запрета на посещение матча для немецких болельщиков или проведения игры без зрителей. Решение пока не принято.

Ранее из-за распространения коронавируса был перенесен матч "Страсбур" – "ПСЖ".