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Робертсон сыграет с Атлетико, Хендерсон – под вопросом

Лига Чемпионов
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Капитан "красных" может пропустить важнейшую игру

Робертсон сыграет с Атлетико, Хендерсон – под вопросом
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние защитника Энди Робертсона и полузащитника Джордана Хендерсона перед ответным матчем с "Атлетико" в Лиге Чемпионов в ближайшую среду.

"Насколько я слышал, они должны быть в порядке, чтобы сыграть в среду. Задействуем ли мы их, я не знаю. С Роббо проблем нет. Он пропустил матч сегодня, чтобы точно ничего не случилось. Он завершил вчерашнюю тренировку и почувствовал какой-то дискомфорт, но затем это прошло.

Насчет Хендо я не уверен прямо сейчас, но завтра он будет тренироваться. Если он будет выглядеть хорошо, я должен буду принять решение", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".

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В статье: Джордан Хендерсон Ливерпуль Эндрю Робертсон
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