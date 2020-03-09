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Нагельсманн: Мне далеко до уровня Моуриньо
Немецкий тренер обыграл португальского коллегу в первом матче
Главный тренер "РБ Лейпцига" посетил пресс-конференцию накануне ответного матча против "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов.
"Завтра каждый из нас отдаст свой максимум. Мы нечасто играем против "Тоттенхэма" в 1/8 финала Лиги чемпионов и имеем шанс выйти дальше.
Я не слишком много думаю о том, чем бы стала моя победа над Моуринью. Я думаю о том, как здорово было бы пройти "Тоттенхэм". Как я уже говорил, мне далеко до уровня Моуринью. Сомневаюсь, что сумею выиграть за карьеру столько трофеев.
Вернер? Тимо вчера тренировался в общей группе. Если все пойдет по плану, завтра он сыграет в основном составе", - приводит слова наставника сайт УЕФА.
Напомним, что в первой игре "быки" обыграли соперника с минимальным счетом.