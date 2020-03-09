Лейпциг - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч ЛЧ

Сразу к главному – за счет чего "Тоттенхэм" может пройти "Лейпциг"? Никто сейчас не сможет ответить на этот вопрос. Подопечные Нагельсмана не проигрывают на своем поле со второго октября прошлого года после двух пропущенных мячей от "Лиона". Вообще, в родных стенах "быки" невероятно сильны. Общая серия "Лейпцига" без поражений составляет шесть матчей, три из них выиграны. Лондонская команда далеко не в роли фаворита приедет на "Ред Булл Арену".

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг, Германия)

Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид)

Лейпциг 22:00 Тоттенхэм

первый матч 0:1

UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка

Телетрансляция на канале Футбол 1

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Команда Моуриньо не выигрывает с 16 февраля в шести подряд матчах, пять из них проигрышные. Лишь в чемпионате Англии на прошлых выходных "шпоры" прервали серию из поражений. Многое говорилось про проблемы в атаках у "Хотспур" (особенно после травм Кейна и Сон Мина), однако теперь уже в обороне полный хаос у "Тоттенхэма" - в семи последних матчах не могут сохранить лондонцы свои ворота "сухими" (13 пропущенных в этих играх).

"Лейпциг" в своем последнем матче чемпионата Германии не смог обыграть "Вольфсбург" (0:0), который дома играет очень неплохо. Тем не менее, "быки" заметно доминировали и полностью владели игровым преимуществом, правда, моментов все же больше создал будущий соперник донецкого "Шахтера". Явно с позиции силы будут играть хозяева и в поединке со "шпорами".

В своем чемпионате команда Нагельсмана идет в тройке лидеров и может позволить себе сосредоточиться на еврокубках. А вот "Тоттенхэм" опускается все дальше от лидирующей группы, создается такое впечатление, что Моуриньо не знает, за что хвататься, команда выступает все хуже и скоро может вообще посыпаться.

Стоит отметить, что в этом сезоне "Лейпциг" лучше выступает и в Лиге Чемпионов. Лишь одно поражение у "быков" в игре с "Лионом" (0:2, про нее мы уже вспоминали), при четырех победах и двух ничьих. У "Хотспур" уже три поражения при трех победах и одной ничьей.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

У хозяев травмирован всего один игрок – Орбан не сыграет в матче. А вот у гостей переполнен лазарет, кроме Кейна и Сон Мина не смогут помочь "Тоттенхэму" Сиссоко и Дэвис. Также под вопросом участие в противостоянии Бергвейн и Фойт. Все против них - даже с составом больше проблем у "шпор".

"Тоттенхэм": Уго Льорис, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Харри Уинкс, Джовани Ло Чельсо, Деле Алли, Эрик Ламела, Серж Орье, Лукас Моура, Танги Ндомбеле, Жедсон Фернандеш.

"РБ Лейпциг": Петер Гулачи, Анхелиньо, Марсель Забитцер, Лукас Клостерманн, Кристофер Нкунку, Патрик Шик, Норди Мукиэле, Марcель Хальстенберг, Итан Ампаду, Конрад Лаймер, Тимо Вернер.

ПРОГНОЗ

Домашнее поражение 0:1 не оставляет лондонцам выбора – придется рисковать. Отыграть пропущенный гол "Тоттенхэм" сможет, но не сможет сохранить свои ворота в неприкосновенности. "Лейпциг" умеет пользоваться ошибками соперников, умело подлавливая их на малейшей оплошности. Нет сомнений, что таких оплошностей гости допустят в обязательном порядке. Как минимум дважды пропустят "шпоры", а Нагельсман пополнит свою коллекцию "скальпов", несмотря на его слова про авторитет и огромный опыт Моуриньо. Прогноз: победа хозяев 2:1.