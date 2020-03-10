Холанд: Мбаппе? Килиан – фантастический футболист. Такие рекорды в его возрасте – это безумие

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд рассказал, что он думает о выступлениях форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Норвежец совершил 14 результативных действий в первых 10 матчах за "шмелей". Цитирует Эрлинга France Football.

"Тот матч был первой нашей встречей. Я убедился, что Мбаппе – фантастический футболист, очень талантливый. Взгляните на его достижения: такие рекорды в его возрасте – это безумие".

"Мне приятно слышать комплименты в свой адрес – это значит, что я все делаю правильно. Всегда знал, что я способен выступать на таком уровне. Хочу продолжать упорно трудиться и выкладываться, стать лучшим бомбардиром чемпионата Германии – меня может ограничить только собственное тело. Тем не менее, мне интересны не только рекорды, но и командные цели".

Напомним, завтра, 11 марта, парижане примут немцев на "Парк де Пренс" в рамках ответного поединка 1/8 ЛЧ. Первый матч закончился победой "шмелей" со счетом 2:1, дубль на счету Холанда, за французов забил Неймар именно с передачи Мбаппе. Из-за распространения коронавируса встреча состоится без зрителей.