Валенсия - Аталанта. Прогноз на матч Лиги Чемпионов

В контексте этого матча вспоминается другое испано-итальянское противостояние, датированное 2004 годом. В четвертьфинале "Милан", который защищал титул обладателя Кубка Чемпионов, встречался с "Депортиво". На Сан-Сиро россонери, в составе которых сверкали Кака, Шевченко, Пирло и другие звезды мирового масштаба, разбили ла-корунцив со счетом 4:1. Казалось, "Милан" уже в полуфинале. Однако на "Риасоре" произошло чудо - "Депортиво" разложил итальянского гранда на атомы и победил 4:0.

Первый матч между "Аталантой" и "Валенсией" завершился со счетом 4:1. Может ли повториться аналогичный сценарий? Бесспорно. Тем более, в последнее время Лига Чемпионов радует невероятными сценариями. Однако на этот раз объективных факторов, которые благоволят именно итальянцам, значительно больше.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

10 марта. Валенсия. "Месталья". без зрителей

"Валенсия" 22:00 "Аталанта"

Первый матч - 1:4

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >> 10 марта. Валенсия. "Месталья". без зрителейОвидиу Хацеган (Румыния)

Начнем с того, что "Валенсии" придется играть при пустых трибунах. Опасность заражения коронавирусом не оставляет выбора - летучие мыши лишились поддержки 12-го игрока. По той же причине у "Аталанты" возникла вынужденная пауза - на восемь дней. С одной стороны, "Валенсия" теоретически будет в лучшем игровом тонусе, и с другой - это не столь большой перерыв, чтобы утверждать, что Гасперини не удержит свою команду в форме. Наоборот, как раз сейчас бергамци будут более свежими.

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"Валенсия" за последний месяц откровенно не впечатляла - из семи поединков было четыре поражения, две ничьих и лишь одна победа. У "Аталанты" продолжается серия из пяти побед подряд. В последнем матче против "Лечче" команда из Бергамо забила семь мячей. Последний раз команда Гасперини не смогла поразить ворота соперника еще в ноябре, когда поединок с "Сампдорией" завершился ничьей 0:0, то есть в 18 матчах подряд бергамаски не идут с поля без гола.

У летучих мышей сложная кадровая ситуация. Из-за травм не сыграют основные центрбэк Гарай, лучший бомбардир Максимилиано Гомес, дисквалифицирован основной защитник Габриэль. У "Аталанты" за исключением Толои все в строю - Гасперини может тасовать состав, как хочет.

Наконец психология. В упоминавшемся матче между "Депортиво" и "Миланом" фаворит уже почивал на лаврах. Уверенность команды Анчелотти переросла в самоуверенность, о сопернике забыли. Для "Аталанты" - это не тот случай. В дебютном сезоне в Лиге Чемпионов и тренер, и команда со всей ответственностью подходят к любому сопернику – то ли к загребскому "Динамо", то ли к "Ман Сити", то ли к "Валенсии".

Конечно, не стоит исключать варианта, при котором отсутствие опыта и возможность летучих мышей играть в свое удовольствие сыграют злую шутку с "Аталантой". Но на этот раз, похоже, чуда не произойдет - представитель многострадальной сейчас Серии А будет в четвертьфинале. Хотя испанцам, скорее всего, удастся хлопнуть дверью, при этом голами порадуют обе команды.