Официально: матч Барселона – Наполи пройдет без зрителей

Ответный матч 1/8 Лиги чемпионов на "Камп Ноу" между каталонской "Барселоной" и "Наполи", который запланирован на среду, 18 марта, пройдет за закрытыми дверями. Об этом сообщает пресс-служба "сине-гранатовых". Причина – профилактика распространения коронавируса.

The Champions League match scheduled for Wednesday, March 18, between FC Barcelona and Napoli, will be played at Camp Nou behind closed doors. pic.twitter.com/4uceIGrobY