Ливерпуль - Атлетико: момент истины для победителя Лиги чемпионов

Без сомнения, наиболее интригующей парой в 1/8 Лиги Чемпионов является "Ливерпуль" – "Атлетико". Изначально мало кто сомневался в том, что дальше пройдет лидер Премьер-Лиги и действующий победитель Лиги Чемпионов. Но всё оказалось не так просто.

Коэффициенты Favbet: 1.55 – 4.1 – 6.9

Проход:

Ливерпуль – 1.93

Атлетико – 1.91

В первом матче "Атлетико" усилиями Сауля открыл счет уже в самом начале встречи, после чего грамотно отыграл в обороне и не позволил "Ливерпулю" создать ни единого момента у своих ворот. Настолько бледную и беззубую игру в атаке от "Ливерпуля" мы не видели уже очень давно. Многолетняя беспроигрышная домашняя серия "Атлетико" в плей-офф Лиги Чемпионов продолжилась.

Впрочем, счет 1:0 после первой игры оставляет практически равные шансы обеим командам. Подтверждают это и коэффициенты Favbet – 1.93 на 1.91. Все помнят, как в прошлом сезоне "Атлетико" вылетел от "Ювентуса", имея перевес в два мяча после первой игры, а "Ливерпуль" после поражения 0:3 в Барселоне сумел в ответной игре выиграть 4:0. Never give up было написано на футболке Мохаммеда Салаха. Чудеса в Лиге Чемпионов случаются, и мы уже к ним постепенно привыкаем.

И для находящегося в идеальной форме "Ливерпуля" отыграть гандикап в 1 гол – не проблема. Да вот только "Ливерпуль" в самый ключевой момент сезона умудрился попасть в кризис и недавние поражения от "Уотфорда" и "Челси" тому подтверждение. На выходных "Ливерпуль" обыграл "Борнмут" 2:1 и еще на шаг приблизился к чемпионскому титулу, но победа вновь была одержана со скрипом. Подобный счет с "Атлетико" "мерсисайдцев" никак не устроит.

Конечно, на своем поле "Ливерпуль" не проиграет, поражение абсолютно исключено. Но далеко не факт, что Юргену Клоппу удастся легко взломать железобетонную оборону Диего Симеоне. "Атлетико" как ни одна другая команда в Европе умеет удерживать нужный результат. Ничья либо минимальная победа Ливерпуля 1:0 или 2:1 выглядит наиболее реальным исходом. И даже если дело дойдет до овертайма, то никто не удивится.

Прогноз Favbet: победа Ливерпуля в 1 гол или ничья – 1.9