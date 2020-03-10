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Робертсон: Пан или пропал, Ливерпулю нужно выходить в четвертьфинал

Лига Чемпионов
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"Красные" выйдут на матч очень злыми

Робертсон: Пан или пропал, Ливерпулю нужно выходить в четвертьфинал
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Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон дал свой комментарий накануне игры против "Атлетико".

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"Пан или пропал! Нам нужно выходить в четвертьфинал. На выезде мы ни разу не попали в створ. Если и в этот раз будет также, реванша нам не видать. Мы больше владели мячом, но это обычное дело. С другой стороны, нам нужно опасаться контратак соперников. Мы должны сыграть "на ноль", чтобы получить шанс пройти дальше.

Мы думаем обо всех результатах. Это плей-офф, и если ты не показываешь свою лучшую игру, то вылетаешь. Мы знаем, что завтра можем выбыть из Лиги чемпионов, но думаем только о позитиве. Если будем играть в фирменном стиле "Ливерпуля", то сможем победить любую команду", - цитирует шотландца сайт УЕФА.

Начало завтрашнего матча в 22:00.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Ливерпуль Эндрю Робертсон
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