Welcome To Anfield. Ливерпуль – Атлетико. Анонс и прогноз ответного матча 1/8 Лиги чемпионов

1/8 Лиги чемпионов, ответный поединок.

11 марта. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Данный материал выходит именно в ту минуту, когда в любой момент префекты могут объявить об организации того или иного поединка за закрытыми дверями. К счастью для поклонников "красных" и всей Англии в целом, перед болельщиками на Туманном Альбионе вопрос злосчастного коронавируса (пока?) не стоит ребром, как в Италии или той же Испании, поэтому, "Энфилд" встретит гостей из Мадрида во всеоружии. И это действительно очень важно в контексте итога противостояния.

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Первый матч завершился триумфом "матрасников" с минимальным счетом (1:0). Таким образом, Симеоне сумел сложить половину своего сложного паззла. План с подстраховкой от контратак соперника (4 футболиста в штрафной плюс 4 за ее линией) и установкой вообще не нарушать правила вблизи Облака – это истинная заслуга Диего, как и привычно надежная позиционная работа "матрасников" в обороне. "Атлетико" пропустил меньше всех команд в Ла Лиге (21 мяч), уступив в данном показателе только "Реалу" (19). На групповом этапе ЛЧ была похожая картинка – 5 ПМ у мадридцев и 4 у "Ювентуса".

По традиции начнем описание диспозиций с хозяев, взяв отсчет именно с первого рандеву команд. "Атлетико" положил начало разговорам о кризисе "Ливерпуля", но его, на самом деле, нет. "Красные" в привычном для себя стиле обыграли "Вест Хэм" в результативном поединке (3:2), но пали в матче АПЛ с "Уотфордом" (3:0) и в пятом раунде Кубка Англии с "Челси" (2:0). Таким образом, именно в конце февраля – начале марта, вылезла наружу главная проблема "красных", а именно неумение работать с оппонентами, которые действуют исключительно на отбой, и все это еще и на фоне банальной несвежести после года с лишним в режиме киллеров.

Ведь "Атлетико" и "Уотфорд", по большей части, прагматично и методично добились результата. Есть аргументы: мерсисайдцы не нанесли ни одного удара в створ ворот Облака на "Ванда Метрополитано", а в матче со "шмелями" выбили исторический минимум фирменных подборов из-за отличного взаимодействия оппонентов на триггерах, по шаблону "выбил–открылся–поборолся". Это свидетельствует об удачной, но тривиальной нейтрализации сильных сторон "Ливерпуля": завершения и давления в их исполнении. Не употребляйте здесь слово "кризис".

Самая большая потеря для Клоппа перед матчем – это Алиссон, который внезапно решил дернуть мышцу на тренировке. Травмированный Шакири не является частым гостем в основном составе, тяжелее Юргену было бы смириться с отсутствием капитана Хендерсона и защитника Робертсона, но Джордан и Эндрю успели восстановиться к битве.

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Адриан – Александер-Арнольд, Ван Дейк, Гомес, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане

Теперь поем оды хозяевам: Симеоне банально заслуживает уважения за то, что ни на йоту не отклоняется от выбранного курса. Диего тренирует "красно-белых" уже почти 10 лет – и все это время мы наблюдаем за грамотно выстроенной игрой от обороны, где даже нападающие обязаны обладать скиллами опорных хавбеков (передаем привет в Каталонию, где пока даже на 50% не используют ресурсы Гризманна). "Индейцы" при аргентинце по разу брали Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании именно с фирменной тактикой на борту, а также дважды выходили в финал ЛЧ, где оба раза уступали именитым мадридским соседям. Сейчас же Симеоне столкнулся в данном турнире с вызовом экстра-класса, с одной из самых атакующих команд Европы – и это на фоне перестройки в раздевалке. Многолетние лидеры в лице вышеупомянутого Антуана, Година и Хуанфрана покинули раздевалку, заставив Диего нянчить 126-миллионного Фелиша – жаль, что Жоау не может найти свои лиссабонские лекала.

После встречи с "Ливерпулем" мадридцы успели обыграть "Вильярреал" (3:1) и скатать ничьи с "Эспаньолом" (1:1) и "Севильей" (2:2). Сейчас команда идет шестой в Испании, имея отличные шансы запрыгнуть даже на третье место – вряд ли между их позицией и бронзовым местечком хватит места даже пресловутому яблоку, плотность здесь максимальная (2 пункта). Если тот же "Ливерпуль" давно решил свои локальные задачи в АПЛ, то "матрасникам", в случае прохода в следующий раунд ЛЧ, придется совмещать главный клубный европейский турнир с Примерой. И здесь возникает много вопросов: чем придется жертвовать, что будут делать в случае возможного вылета из Лиги чемпионов, если уже потеряют шансы влететь в ТОП-4 Испании? Ответы, правда, стоит искать в следующих текстах.

Слабое место "Атлетико" – это оборона при стандартных положениях. В первом матче с "Ливерпулем" Симеоне гениально замаскировал данный минус – его футболисты банально не нарушали правила возле собственной штрафной площадки, аккуратно сопровождая исполнителей "красных" в дуэлях 1 в 1. Клопп точно имел время, чтобы подготовить план по "возвращению" стандартов на "Энфилд" – будет интересно взглянуть.

Что касается кадровых дилемм, то под небольшим вопросом выход на поле Мораты и Лемара – оба испытывали небольшие мышечные проблемы накануне встречи, Диего даже наигрывал вместо Тома на фланге Корреа и Карраско. Тем не менее, француз вошел в заявку на матч, как и Альваро, а испанские СМИ даже пророчат парням место в старте.

Облак – Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди – Коке, Партей, Сауль, Лемар – Мората, Корреа

Прогноз. 1:0 и серия пенальти (предвещать что-то в лотерее – дело неблагодарное). Сценарий поединка легко читается. Перед "Ливерпулем" не стоит задача нестись на амбразуру и забивать 4 раза, как год назад с другой именитой испанской командой. Подопечные Клоппа не будут форсировать события, ведь при подобном раскладе можно легко предоставить возможность поймать себя на контратаке. Предположим, что Ливерпульская птица хотя бы раз, но пробьется при родных болельщиках сквозь редуты одной из самых оборонительных команд Европы – в своем главном матче сезона.

Anfield awaits on Wednesday ???????? pic.twitter.com/3FtBPcysh4 — Liverpool FC (@LFC) March 9, 2020

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.