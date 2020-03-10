Симеоне: За последние восемь лет Атлетико доказал всем, на что способен

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне посетил пресс-конференцию перед матчем против "Ливерпуля".

"В некоторые моменты предстоящего матча нам точно придется несладко. Но возможности забить у нас обязательно будут. За последние восемь лет мы всем доказали, на что способны. И завтра нам необходимо будет сделать это снова.

Нам противостоит отличная команда. После прихода Юргена Клоппа "Ливерпуль" преобразился и снова стал европейским грандом. Я на "Энфилде" никогда не был - ни как игрок, ни как тренер. Еще не доводилось быть участником матча на таком замечательном стадионе, где проводит свои домашние поединки клуб с богатейшей историей", - цитирует аргентинца сайт УЕФА.

Отметим, что начало завтрашнего матча в 22:00.