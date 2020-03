Милан отменил командные тренировки до 15-го марта

Итальянский "Милан" принял решение отменить все тренировки до 15-го марта. Об этом сообщает официальная пресс-служба клуба.

Причина - вспышка коронавируса по всей Италии. По данным СМИ, на подобный шаг могут пойти еще ряд клубов Серии А, среди которых "Фиорентина", "Лацио" и "Кальяри".

First team training suspended until 15/3/20. Training resumes, unless otherwise indicated, on 16/3/20 at 2pm



Le attività presso il C.S. Milanello sono sospese fino a domenica 15 marzo. La Prima Squadra si ritroverà, salvo nuove indicazioni, lunedì 16 marzo alle ore 14.00 pic.twitter.com/WevYVJX66F