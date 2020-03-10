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РБ Лейпциг - Тоттенхэм 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Шпоры" близки к провалу

РБ Лейпциг - Тоттенхэм 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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В Германии, местный "РБ Лейпциг" принимает "Тоттенхэм".

"Быки" достаточно быстро доказали свое превосходство, забив два гола в стартовые 20 минут. Жозе Моуриньо и его команду может спасти лишь чудом, так как по игровым параметрам они проигрывают.

Гол Забитцера

Дубль Забитцера

"РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм" 2:0

Голы: Забитцер (10, 20)

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Марсель Забитцер РБ Лейпциг
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