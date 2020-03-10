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ЛЧ. Лейпциг - Тоттенхэм 3:0. На кураже, или В лучших традициях немецкой машины
Дубль Забитцера в дебюте уничтожил всю волю к сопротивлению у "шпор"
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг, Германия)
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид)
Лейпциг - Тоттенхэм 3:0
(первый матч 1:0)
Голы: Забитцер 10, Забитцер 21, Форсберг 87
Лейпциг: 1. Гулачи, 3. Анхелиньо, 5. Упамекано, 22. Мукьель, 23. Хальстенберг, 16. Клостерман, 7. Забитцер, 18. Нкунку, 27. Лаймер, 11. Вернер, 21. Шик.
Тоттенхэм: 1. Льорис, 4. Алдервейрелд, 15. Дайер, 24. Орье, 39. Танганга, 8. Уинкс, 11. Ламела, 18. Ло Чельсо, 19. Сессеньон, 20. Алли, 27. Лукас Моура.
Предупреждения: Лаймер 50, Забитцер 71 - Сессеньон 34, Уинкс 45, Танганга 69, Алли 70