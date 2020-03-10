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ЛЧ. Лейпциг - Тоттенхэм 3:0. На кураже, или В лучших традициях немецкой машины

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Дубль Забитцера в дебюте уничтожил всю волю к сопротивлению у "шпор"

ЛЧ. Лейпциг - Тоттенхэм 3:0. На кураже, или В лучших традициях немецкой машины
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Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг, Германия)
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид)

Лейпциг - Тоттенхэм 3:0
(первый матч 1:0)

Голы: Забитцер 10, Забитцер 21, Форсберг 87

Лейпциг: 1. Гулачи, 3. Анхелиньо, 5. Упамекано, 22. Мукьель, 23. Хальстенберг, 16. Клостерман, 7. Забитцер, 18. Нкунку, 27. Лаймер, 11. Вернер, 21. Шик.

Тоттенхэм: 1. Льорис, 4. Алдервейрелд, 15. Дайер, 24. Орье, 39. Танганга, 8. Уинкс, 11. Ламела, 18. Ло Чельсо, 19. Сессеньон, 20. Алли, 27. Лукас Моура.

Предупреждения: Лаймер 50, Забитцер 71 - Сессеньон 34, Уинкс 45, Танганга 69, Алли 70

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Марсель Забитцер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн
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Комментарии (2)
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мы за динамо (киев)
11.03.2020 в 00:07
переконливо.
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.03.2020 в 00:06
Все о чем мы говорили с паном Металлом подтверждается: - Маур все, а Лейбциг еще далеко не все :)
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