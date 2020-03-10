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ЛЧ. Валенсия - Аталанта 3:4. Комедия ошибок и фестиваль Иличича

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Фантастический сезон бергамцев продолжается

ЛЧ. Валенсия - Аталанта 3:4. Комедия ошибок и фестиваль Иличича
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Валенсия" - "Аталанта" 3:4 (первый матч - 1:4)

Голы: Гамейро 21, 51, Торрес 67 - Иличич 3 (пен.), 43 (пен.), 71, 82

"Валенсия": Силлесен, Васс, Диакаби (Гедеш 46), Коклен (Черышев 74), Гайя, Солер, Парехо, Кондогбия, Торрес, Родриго (Флоренци 79), Гамейро

"Аталанта": Спортьелло, Паломино, Кальдара, Джимсити, Хатебур, Де Роон (Д. Сапата 44), Фройлер, Гозенс, Иличич, Пашалич (Тамез 83), А. Гомес (Малиновский 78)

Предупреждения: Коклен 33, Диакаби 42, Кондогбия 59, Васс 64 - Фройлер 86

Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

На фоне эпидемии коронавируса гости из его европейского эпицентра - Ломбардии - вершили историю. На пустой "Месталье", где звучали лишь включённые записи фанатских скандирований. Задача "летучих мышей" в любом случае была крайне сложной - отыграться с 1:4. Тем более, что их оборона крайне слаба, а лучшая атака Италии забивала как минимум два мяча в любом матче с 20-го января. "Лечче" полторы недели назад и вовсе забила семь. Сегодня обе команды грубо ошибались в обороне. И это ожидаемо помогло команде с гандикапом.

В первом матче наибольшими проблемами "Валенсии" были оборона и реализация. К ответному некоторые решения проблем - Силлесен, Коклен, Родриго - вернулись. Однако оставался еще Диакаби. Уже в самом дебюте он не выдержал финтов Иличича и сбил его в штрафной, в концовке тайма там же сыграл рукой. Между этими моментами обе команды играли довольно быстро, но очень неточно, редко угрожали воротам. "Валенсия" доминировала, но запомнилась лишь голом и двумя ударами Родриго издали. Один из выстрелов отбил вратарь.

И "Аталанта" в обоих матчах немало нервничала в обороне. Сегодня на 21-ой минуте Де Роон потерял, а Паломино плохо прервал пас вразрез. После замены Диакаби на форварда Фройлер издали попал "лишь" в перекладину, а Гамейро головой с навеса Торреса - в ворота. Сам Торрес при свите из двух защитников перебросил Спортьелло, неосторожно вышедшего из ворот. Однако неудержимый Иличич затем завершил красивые комбинации чёткими ударами из центра и с линии штрафной. А между голами итальянцы обычно действовали солидно и спокойно.

Президент "Аталанты" Антонио Перкасси и главный тренер Джан Пьеро Гасперини призывали своих футболистов играть для болельщиков, сидящих дома. В плане голов призыв уж точно услыхали обе команды. А в дуэли в целом победила более собранная и яркая, работающая вместе со своим тренером почти четыре года, а не менее одного. Команда с 14-ой зарплатной ведомостью в своей лиге в своем первом сезоне в Лиге Чемпионов в истории выходит в четвертьфинал. Просто невероятное, сказочное достижение. Но совершенно заслуженное.

А Иличич? На его счету 14 голов с начала года во всех турнирах. Больше среди игроков лиг Топ-5 не забил никто. Также он наиболее возрастной игрок в истории Лиги Чемпионов с гостевым "хет-триком". Как минимум "хет-триком". Иногда в 32 года карьера на высшем уровне лишь начинается.

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В статье: Валенсия (Испания) Аталанта (Бергамо) Йосип Иличич Лига Чемпионов УЕФА
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Комментарии (1)
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таврия19752009 (симферополь)
11.03.2020 в 00:08
Шахтер был в слабой группе?)
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