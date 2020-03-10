  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Аталанта и РБ Лейпциг вышли в четвертьфинал Лиги Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аталанта и РБ Лейпциг вышли в четвертьфинал Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Теперь они ожидают своих будущих соперников

Аталанта и РБ Лейпциг вышли в четвертьфинал Лиги Чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

Закончились первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов и стали известны две команды, которые прошли в следующий этап.

Итак, в четвертьфинал официально прошли:

  • "Аталанта" (Италия)
  • "РБ Лейпциг" (Германия)

Отметим, что жеребьевка 1/4 состоится 20-го марта. Первые матча пройдут 7-го и 8-го апреля, ответные - через одну неделю.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...