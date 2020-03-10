Аталанта и РБ Лейпциг вышли в четвертьфинал Лиги Чемпионов

Закончились первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов и стали известны две команды, которые прошли в следующий этап.

Итак, в четвертьфинал официально прошли :

"Аталанта" (Италия)

(Италия) "РБ Лейпциг" (Германия)

Отметим, что жеребьевка 1/4 состоится 20-го марта. Первые матча пройдут 7-го и 8-го апреля, ответные - через одну неделю.