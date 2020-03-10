Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аталанта и РБ Лейпциг вышли в четвертьфинал Лиги Чемпионов
Теперь они ожидают своих будущих соперников
Закончились первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов и стали известны две команды, которые прошли в следующий этап.
Итак, в четвертьфинал официально прошли:
- "Аталанта" (Италия)
- "РБ Лейпциг" (Германия)
Отметим, что жеребьевка 1/4 состоится 20-го марта. Первые матча пройдут 7-го и 8-го апреля, ответные - через одну неделю.
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