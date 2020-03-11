ПСЖ - Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

1/8 Лиги чемпионов, ответный матч

11 марта. Париж, “Парк де Пренс”

“Пари Сен-Жермен” 22:00 “Боруссия” Дортмунд

Телетрансляция – Футбол 1, OLL.TV

“Да, 1:0 нас устроит, но мы не из тех команд, которые способны играть на удержание такого счета. Мы любим атаковать и мы будем атаковать. Постараемся забить столько голов, сколько возможно”. Томас Тухель старается излучать оптимизм перед ответным матчем с “Боруссией”. Для него эта игра может стать одной из определяющих в его карьере в ПСЖ. Второй подряд вылет в 1/8 Лиги чемпионов не позволит немецкому тренеру остаться в Париже на третий год.

Задача Тухеля – не из простых. После гостевого поражения 1:2 ПСЖ нужно отыгрываться, а при пустых трибунах это всегда сложнее. Кроме того, Париж из-за дисквалификаций остался без своего ведущего опорника (Верратти) и основного фулбека (Менье), а капитан Тиаго Силва и лучший бомбардир Килиан Мбаппе испытывают проблемы со здоровьем. Дортмунд также имеет потери, однако команда Люсьена Фавра научилась играть без Марко Ройса и выдала пятиматчевую победную серию.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 1000 ₴ Бонус прирегистрации Получить бонус

Цифры и факты

ПСЖ получил на три дня больше отдыха перед игрой ЛЧ, чем Дортмунд. Причина этому – отмена матча Лиги 1 со “Страсбуром”, который должен был состояться в субботу.

В 2020 году “Боруссия” сыграла десять матчей, Париж – 17.

В последних 15 выездных матчах в еврокубках Дортмунд выиграл три раза, четыре раза сыграл вничью и восемь раз проиграл.

Париж дважды вылетал из плей-офф после поражения 1:2 в первом матче. Так было в полуфинале Кубка УЕФА 1992/1993 (“Ювентус”) и в 1/8 Лиги Европы 2010/2011 (“Бенфика”).

Ориентировочные составы

В первом матче Томас Тухель выбрал осторожную и малознакомую схему для своих футболистов, что негативно сказалось на результате. Кроме того, клуб “передержал” на скамейке Неймара после его травмы из-за чего бразилец был не в оптимальной форме. К предстоящему матчу самый дорогой футболист в истории футбола подходит уже в хороших кондициях, что не скажешь о его партнере по нападению Килиане Мбаппе, который пропустил несколько тренировок из-за ангины. Главная потеря ПСЖ – это Марко Верратти. Вероятнее всего Томас Тухель переведет в центр поля Маркиньоса, а Кимпембе займет место бразильца в четверке защитников. Также не помогут Парижу Менье, Эррера, Дагба и Чупо-Мотинг.

Люсьен Фавр в игре Бундеслиги с Гладбахом оставил в запасе Джейдона Санчо, позволив лучшему ассистенту клуба немного отдохнуть перед игрой Лиги чемпионов. Что касается матча с ПСЖ, то по футболистам в защите и в центре поля все предсказуемо, вопрос только в том, кто окажется лишним в тройке Азар, Холанд, Брандт.

“ПСЖ”: Навас – Керер, Тиаго Силва, Кимпембе, Бернат – Ди Мария, Маркиньос, Гуйе – Неймар, Мбаппе, Кавани

“Боруссия”: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Загаду – Хакими, Джан, Витцель, Геррейру – Азар, Холанд, Санчо

Прогноз на матч ПСЖ – Боруссия Дортмунд

ПСЖ – фаворит на победу в матче, но Дортмунд имеет чуть больше шансов на выход в четвертьфинал. Такой вывод можно сделать по котировкам букмекеров. Не самый большой коэффициент на Тотал 3.5 Б (1.95) говорит о том, что матч может быть результативным – в 2020-м году и ПСЖ, и Дортмунд забивают в среднем больше трех голов за матч. Это будет игра, в которой большое значение будут иметь индивидуальные дуэли: сможет ли Джан справиться с Неймаром, а защитники ПСЖ – с Холандом, который сделал дубль в первом матче, но при этом не забивает в последних двух поединках Бундеслиги. Индивидуальный класс футболистов говорит в пользу Парижа, но возможны сюрпризы.

Ставка: Победа “Пари Сен Жермен” 3:1

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.