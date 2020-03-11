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ПСЖ - Боруссия Дортмунд. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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ПСЖ – Боруссия Дортмунд: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11 марта ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

ПСЖ - Боруссия Дортмунд. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
UA-Футбол
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Два гола Эрлинга Холанда принесли “Боруссии” Дортмунд победу в первом матче 1/8 Лиги чемпионов с ПСЖ. Французская команда ответила только одним голом Неймара. В ответной игре Парижу придется атаковать, чтобы добиться победного счета, а “Боруссия” из тех команд, которые хорошо проводят контратаки. Матч обещает быть очень интересным.

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Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов ПСЖ – “Боруссия” Дортмунд состоится в среду, 11 марта, в 22:00 по киевскому времени. Прямая онлайн видеотрансляция матча "Пари Сен-Жермен" – "Боруссия" Дортмунд в Украине состоится на телеканале "Футбол 1". Также прямой эфир игры будет доступен на онлайн-платформе OLL.TV.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру, вы можете следить за ходом событий в нашей текстовой трансляции>>>.

Матч плей-офф Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" – "Боруссия" Дортмунд также будет доступен на следующих телеканалах:

  • Австрия – Sky Sport Austria 1, Sky Sport 2/HD, Sky Go, SRF zwei
  • Бельгия – Proximus Sports, Club RTL, Q2 Belgium
  • Великобритания – Talksport 2 Radio UK, BT Sport 3, BT Sport Live
  • Венгрия – Spíler2
  • Германия – Sky Go, TeleClub Sport Live, Sky Sport 2/HD, SRF zwei
  • Испания – Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1, Mitele Plus
  • Италия – Sky Sport Football, SKY Go Italia, NOW TV
  • Канада – DAZN
  • Нидерланды – Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14
  • Польша – IPLA, Polsat Sport Premium 2
  • Португалия – Eleven Sports 2 Portugal
  • США – UB/R Live, Univision NOW, Galavision
  • Франция – RMC Sport en direct, RMC Sport 1
  • Чехия – O2 TV

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ Где смотреть футбол
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