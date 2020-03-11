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ПСЖ - Боруссия Дортмунд. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
ПСЖ – Боруссия Дортмунд: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11 марта ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Два гола Эрлинга Холанда принесли “Боруссии” Дортмунд победу в первом матче 1/8 Лиги чемпионов с ПСЖ. Французская команда ответила только одним голом Неймара. В ответной игре Парижу придется атаковать, чтобы добиться победного счета, а “Боруссия” из тех команд, которые хорошо проводят контратаки. Матч обещает быть очень интересным.
Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов ПСЖ – “Боруссия” Дортмунд состоится в среду, 11 марта, в 22:00 по киевскому времени. Прямая онлайн видеотрансляция матча "Пари Сен-Жермен" – "Боруссия" Дортмунд в Украине состоится на телеканале "Футбол 1". Также прямой эфир игры будет доступен на онлайн-платформе OLL.TV.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру, вы можете следить за ходом событий в нашей текстовой трансляции>>>.
Матч плей-офф Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" – "Боруссия" Дортмунд также будет доступен на следующих телеканалах:
- Австрия – Sky Sport Austria 1, Sky Sport 2/HD, Sky Go, SRF zwei
- Бельгия – Proximus Sports, Club RTL, Q2 Belgium
- Великобритания – Talksport 2 Radio UK, BT Sport 3, BT Sport Live
- Венгрия – Spíler2
- Германия – Sky Go, TeleClub Sport Live, Sky Sport 2/HD, SRF zwei
- Испания – Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1, Mitele Plus
- Италия – Sky Sport Football, SKY Go Italia, NOW TV
- Канада – DAZN
- Нидерланды – Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14
- Польша – IPLA, Polsat Sport Premium 2
- Португалия – Eleven Sports 2 Portugal
- США – UB/R Live, Univision NOW, Galavision
- Франция – RMC Sport en direct, RMC Sport 1
- Чехия – O2 TV
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.