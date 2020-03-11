ПСЖ - Боруссия Дортмунд. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Два гола Эрлинга Холанда принесли “Боруссии” Дортмунд победу в первом матче 1/8 Лиги чемпионов с ПСЖ. Французская команда ответила только одним голом Неймара. В ответной игре Парижу придется атаковать, чтобы добиться победного счета, а “Боруссия” из тех команд, которые хорошо проводят контратаки. Матч обещает быть очень интересным.

Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов ПСЖ – “Боруссия” Дортмунд состоится в среду, 11 марта, в 22:00 по киевскому времени. Прямая онлайн видеотрансляция матча "Пари Сен-Жермен" – "Боруссия" Дортмунд в Украине состоится на телеканале "Футбол 1". Также прямой эфир игры будет доступен на онлайн-платформе OLL.TV.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру, вы можете следить за ходом событий в нашей текстовой трансляции>>>.

Матч плей-офф Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" – "Боруссия" Дортмунд также будет доступен на следующих телеканалах: