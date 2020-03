"Я действительно злюсь". Журналисты вновь задали Клоппу вопрос про коронавирус

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп разозлился на журналиста, который задал ему вопрос про коронавирус. Сегодня, 11 марта, "Ливерпуль" сыграет с "Атлетико" на "Энфилде" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом поединке "красные" уступили команде Диего Симеоне со счетом 1:0.

– Вы не боитесь, что ваши игроки рискуют заразиться?

– Вы из Мадрида?

– Я из Аргентины, но живу в Мадриде.

– Окей. Вы беспокоитесь? В городе все закрывают?

– Я не буду играть в футбол сегодня вечером.

– Но это нельзя назвать чрезвычайной ситуацией. Футбол – это всего лишь игра. Мы – это не общество, а всего лишь его часть. Все должны быть в равной степени взволнованы. И это именно та вещь, которая мне не нравится. Вы сидите здесь, прилетели из Мадрида, чтобы задать этот вопрос. Оставались бы там. В Мадриде закрывают школы и университеты, и вы, очевидно, обеспокоены ситуацией.

Вы приехали сюда – значит, по-вашему, футбол стоит того, чтобы путешествовать? В этом наша общая проблема. Мы не можем решить ее при помощи футбола. Мы играем в футбол, это наша работа. Ваша работа – распространять информацию. И я надеюсь, вы будете выполнять ее качественнее, если честно, ведь в такие моменты я по-настоящему злюсь. Из-за вашего вопроса я начинаю чувствовать, что у меня есть проблема, которой нет у вас. Но у нас всех одна и та же проблема.

Klopp was not happy about being asked about the coronavirus again pic.twitter.com/hbFKP5grEd