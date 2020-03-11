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"Я действительно злюсь". Журналисты вновь задали Клоппу вопрос про коронавирус
Юрген реагирует достаточно адекватно
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп разозлился на журналиста, который задал ему вопрос про коронавирус. Сегодня, 11 марта, "Ливерпуль" сыграет с "Атлетико" на "Энфилде" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом поединке "красные" уступили команде Диего Симеоне со счетом 1:0.
– Вы не боитесь, что ваши игроки рискуют заразиться?
– Вы из Мадрида?
– Я из Аргентины, но живу в Мадриде.
– Окей. Вы беспокоитесь? В городе все закрывают?
– Я не буду играть в футбол сегодня вечером.
– Но это нельзя назвать чрезвычайной ситуацией. Футбол – это всего лишь игра. Мы – это не общество, а всего лишь его часть. Все должны быть в равной степени взволнованы. И это именно та вещь, которая мне не нравится. Вы сидите здесь, прилетели из Мадрида, чтобы задать этот вопрос. Оставались бы там. В Мадриде закрывают школы и университеты, и вы, очевидно, обеспокоены ситуацией.
Вы приехали сюда – значит, по-вашему, футбол стоит того, чтобы путешествовать? В этом наша общая проблема. Мы не можем решить ее при помощи футбола. Мы играем в футбол, это наша работа. Ваша работа – распространять информацию. И я надеюсь, вы будете выполнять ее качественнее, если честно, ведь в такие моменты я по-настоящему злюсь. Из-за вашего вопроса я начинаю чувствовать, что у меня есть проблема, которой нет у вас. Но у нас всех одна и та же проблема.
Klopp was not happy about being asked about the coronavirus again pic.twitter.com/hbFKP5grEd— B/R Football (@brfootball) March 10, 2020