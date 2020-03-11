ESPN: Тест Мбаппе на коронавирус – отрицательный

Форвард французского "Пари Сен-Жермен" сдал тест на выявление в организме коронавируса. Причина – боль в горле, которая была диагностирована у футболиста накануне ответного матча с "Боруссией" в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

Как сообщает ESPN, результат теста француза на COVID-19 – отрицательный. Таким образом, Мбаппе не представляет угрозы для команды и своего окружения.

Тем не менее, Килиан вряд ли сыграет с дортмундской командой из-за своего самочувствия. Напомним, поединок между "ПСЖ" и "Боруссией" состоится сегодня и без болельщиков. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Первый матч между командами завершился победой немцев со счетом 2:1 – дубль на счету Холанда, Неймар забил в ворота "шмелей" именно после передачи Мбаппе.