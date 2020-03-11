Герой футбольного дня. Йосип Иличич

"Аталанта" и "Валенсия" в двух матчах 1/8-й финала Лиги чемпионов соорудили на двоих двенадцать голов, подарив любителям атакующего футбола настоящее райское наслаждение. Хотя здесь еще стоит разобраться в том, был ли этот футбол атакующим – возможно, антизащитным? Во вчерашнем поединке "Валенсия" со своими хроническими проблемами в обороне сама "привозила" себе проблемы (привет Муктару Дьякаби), а "Аталанта", похоже на то, даже не пыталась играть в защите надежно. Не пыталась сделать то, чего не умеет. Поэтому это двухматчевое противостояние стало третьим самым результативным в истории турнира (наравне с еще пятью игровыми парами). Больше забивали только в противостояниях "Ливерпуль" - "Рома" (2017/18, 13 голов) и "Бавария" - "Спортинг" (2008/09, 13 голов).

Это была максимально благоприятная среда для каких-то бомбардирских рекордов. И они состоялись. В исполнении футболистов обеих команд. Кевин Гамейро оформил дубль в футболке "Валенсии" и стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который в рамках турнира забивал за три разных испанских команды – кроме "Валенсии", это "Атлетико" и "Севилья". Но дальше пошел игрок "Аталанты" Йосип Иличич.

Оформив покер на "Месталье", он стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, кто забивал четыре гола в выездном поединке плей-офф. И седьмым игроком в истории турнира, кто делал покер на выезде (без привязки к стадии). Ранее четырьмя голами в одном гостевом поединке Лиги чемпионов отличались Андрей Шевченко, Бафетимби Гомис, Златан Ибрагимович, Серж Гнабри, Роберт Левандовски и Луис Адриано.

Йосипу Иличичу – 32 года и он наиболее возрастной футболист, забивавший более двух голов в одном гостевом матче Лиги чемпионов. Ранее хет-триком на чужой территории отличались Филиппо Индзаги (в ворота киевского "Динамо" в 1998-м), Роналдо (в ворота МЮ в 2003-м), Ивица Олич (в ворота "Лиона" в 2010-м), Садио Мане (в ворота "Порту" в 2018-м) и Лукас Моура (в ворота "Аякса" в 2019-м). Также со своими четырнадцатью голами Иосиф Иличич – лидер бомбардирской гонки среди представителей топ-5 лиг с начала календарного года.

Наконец, Йосип Иличич вышел на второе место среди бомбардиров-словенцев в Лиге чемпионов. Больше забил лишь Златко Захович (одиннадцать голов за "Порту", "Валенсию" и "Олимпиакос").

И, возможно, что это не последнее слово одного из лидеров "Аталанты" в текущем розыгрыше турнира. У Йосипа Иличича вместе с партнерами в запасе еще минимум два поединка.