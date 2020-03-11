Моуриньо – про вылет Тоттенхэма из ЛЧ: Думаю, это даже хорошо

Менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал поражение в 1/8 финала Лиги чемпионов от немецкого "Лейпцига" (1:0, 3:0 – 4:0 по сумме двух матчей). Цитирует португальца BT Sport.

"Думаю, это даже хорошо. Сложные моменты помогут нам лучше подготовиться в будущем. Соперник открыл счет после наших ошибок. Физическая готовность "Лейпцига" – потрясающая, их защитники выигрывали единоборства. Немцы заслужили пройти дальше".

"Если критически подходить к игрокам "Тоттенхэма", то я лучше оставлю это внутри команды. Они делали все, что могли. Мы совершали ошибки, которые уже анализировали после прошлых матчей. Никогда не виню футболистов: мне трудно с парнями, которые не показывают потенциал, а не с теми, кто чем-то ограничен. Я с командой".

Для главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо этот вылет стал уже третьим подряд в первом раунде плей-офф главного еврокубка. В сезоне-2017/2018 его "Манчестер Юнайтед" не справился с "Севильей" (0:0, 1:2), а в кампании-2014/2015 "Челси" под его руководством уступил "Пари Сен-Жермен" (1:1, 2:2). Интересно, что у Жозе сейчас худшая серия без побед в карьере – 6 поединков с "Тоттенхэмом" (2 ничьи и 4 поражения).