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Руководство Барселоны хочет перенести матч с Наполи

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Матч должен состояться 18 марта

Руководство Барселоны хочет перенести матч с Наполи
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Руководство каталонской "Барселоны" хочет добиться переноса ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи" из-за угрозы коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает El Chiringuito.

Накануне представители правительства и сине-гранатовых приняли решение, что встреча пройдёт без болельщиков.

Матч "Барселона" — "Наполи" должен состояться 18 марта на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне. Первая встреча была сыграна в Неаполе и завершилась со счётом 1:1.

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В статье: Лига чемпионов Барселона Наполи (Неаполь)
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
11.03.2020 в 15:59
Так ситуація погана... З одного боку безпека людей, але з іншого де гарантія, що хтось з гостей не є носієм вірусу? Чи впустять їх взагалі в Іспанію у зв'язку з карантином у Італії? До того буде попраний принцип справедливості, коли одну команду гнали вперед їх вболівальники, а іншим зась! Хоч для керівництва можливо головне "фінансові" втрати... Футбол доволі витратний.
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