Лига Чемпионов
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Руководство Барселоны хочет перенести матч с Наполи
Матч должен состояться 18 марта
Руководство каталонской "Барселоны" хочет добиться переноса ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи" из-за угрозы коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает El Chiringuito.
Накануне представители правительства и сине-гранатовых приняли решение, что встреча пройдёт без болельщиков.
Матч "Барселона" — "Наполи" должен состояться 18 марта на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне. Первая встреча была сыграна в Неаполе и завершилась со счётом 1:1.
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Spokoyno (Киев)
11.03.2020 в 15:59
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