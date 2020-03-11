Руководство Барселоны хочет перенести матч с Наполи

Так ситуація погана... З одного боку безпека людей, але з іншого де гарантія, що хтось з гостей не є носієм вірусу? Чи впустять їх взагалі в Іспанію у зв'язку з карантином у Італії? До того буде попраний принцип справедливості, коли одну команду гнали вперед їх вболівальники, а іншим зась! Хоч для керівництва можливо головне "фінансові" втрати... Футбол доволі витратний.