Триумф терпеливых. Ливерпуль – Атлетико 2:3

Поединок на "Энфилде" начался под аккомпанемент истинно английской погоды и с почти смертоносного действия Фелиша: уже через 15 секунд после стартового свистка Жоау идеально вывел Косту на ворота, но Диего махнул рядом со штангой. После этого "Ливерпуль" не терял концентрацию у своих ворот в первой половине встречи. Нельзя сказать, что контроль мяча и территории от хозяев был осмысленным в эти 45 минут – скорее, вынужденным. "Атлетико" местами удавалось выглядеть более конструктивно, к примеру, предлагая остроумные домашние заготовки на стандартах и умелые открывания за спину. Вектор на эту встречу определили еще в Мадриде: хозяева ищут любые возможности, гости подстраиваются и терпят.

Действительно опасный навал "красные" организовали только через 15 минут, когда Облаку пришлось потащить удар Окслейда-Чемберлена. Дьявол, как известно, кроется в деталях – в мелких эпизодах футболисты накаляли страсти: ТАА опасно играл высоко поднятой ногой против Фелиша, затем что-то выпалил в сторону Жоау у бровки после единоборства, а Коста решил откинуть мяч подальше от Адриана, но точно заслуживал на "горчичник" в первом тайме Хендерсон. Вообще, выход капитана на поле после форсированного восстановления подчеркивал важность противостояния – метроном мерсисайдцев сначала зарядил по пятке Фелишу, а затем откровенно опаздывал на рывок Корреа и вынужден был сбивать Анхеля. В обоих случаях Маккели проявил исключительное спокойствие и просто предупредил 14-го номера устно.

Уровень ставок также подчеркивала черновая работа Салаха в обороне: Мохамед старательно опускался на первую треть поля, оттеснял оппонентов и дважды мог выступить в не совсем привычной роли ассистента – Фирмино и Мане лишь размяли Облака. В итоге, гол в раздевалку пришлось организовывать двум другим ребятам: Окслейд-Чемберлен отлично навесил в штрафную площадку, где никто, на удивление, не удержал Вейналдума. Итог: выверенный кивок Жоржиньо головой, прыжок Яна и мяч в сетке. После свистка на перерыв Клопп моментально дернул в раздевалку – Юрген понимал, что все только начинается.

Вторая половина встречи стартовала так, словно перерыва и не было – в очередной раз дал повод собой восхититься Облак после реакции на выстрел Мане в упор. Подстраховкой для Яна в данном случае выступил офсайд. "Ливерпуль" расположился вокруг 14-го квадрата, откуда методично направлял атаки. Симеоне отреагировал мгновенно: понял, что центральная зона мадридцев не справляется, снял с игры форварда Косту и выпустил хавбека Льоренте. Маркос еще покажет, насколько Диего окажется прав. "Атлетико" организовал острую контратаку на 60-й минуте: Адриан справился с ударом Фелиша, затем успел опередить Корреа на добивании, а после чего чуть не ошибся с неосмотрительным выходом из ворот. К счастью для вратаря хозяев, Сауль был неточен, стреляя с центра поля.

Хозяева продолжили давить: можно вспомнить удар Робертсона в перекладину, Мане через себя, Салаха после рейда и попытку ТАА. За 2 компенсированные минуты больше запомнился "Атлетико", ведь гости забили, но, к счастью для болельщиков англичан, из офсайда. На этой неоднозначной ноте Маккели отправил команды на водопой перед дополнительным временем.

Экстра-тайм начался с обмена автографами – сначала Фирмино удвоил счет. Роберто попал в штангу после удара головой, но снаряд вернулся на ногу бразильцу – оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам, ведь Облак еще не успел отойти от первой угрозы. Счастье "красных" продлилось недолго, ведь Адриан решил вспомнить подвиги Кариуса и отдал точную передачу на Фелиша: Жоау здорово распорядился мячом, выведя Льоренте на удар. Маркос не сплоховал и закатил сферу в угол, словно бильярдный шар в лузу. У "Ливерпуля" оставалось 23 минуты, чтобы исправить фатальное положение. Тем не менее, Льоренте вновь был против – вышедший на поле Мората разогнал контратаку, а Маркос хлестко пробил мимо Адриана. Ситуация для уставших англичан стала максимально критичной.

Вторые 15 минут безрезультатно прошли у владений "матрасников". На последней компенсированной минуте Мората выскочил на бедного Адриана и поставил триумфальную мадридскую точку. "Атлетико" хладнокровно воспользовался всеми своими шансами, закончив сезон "Ливерпуля".

⏱ 121' [ 2-3 ] ???? ¡???? ????????????????????????????!????



???? Trabajo encomiable de todo el E͟Q͟U͟I͟P͟O͟ que consigue el pase a la siguiente ronda de la @LigadeCampeones en Anfield.✊



⚽ #LFCAtleti

⭐ #UCL | ????⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/2A50YGKu0F — Atlético de Madrid (@Atleti) March 11, 2020

1/8 Лиги чемпионов, ответный матч.

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Данни Маккели (Нидерланды)

"Ливерпуль" – "Атлетико" 2:3

Голы: Вейналдум (43), Фирмино (94) – Льоренте (97, 105+1), Мората (120+1)

"Ливерпуль": Адриан – Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон (Фабиньо, 105), Вейналдум (Ориги, 105), Окслейн-Чемберлен (Милнер, 82) – Мане, Фирмино (Минамино, 113), Салах

"Атлетико": Облак – Лоди, Фелипе, Савич, Триппьер (Врсалько, 90) – Коке, Сауль, Партей, Корреа (Хименес, 105) – Коста (Льоренте, 56), Фелиш (Мората, 103)

Предупреждения: Александер-Арнольд (119) – Мората (119), Сауль (120)