  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Триумф терпеливых. Ливерпуль – Атлетико 2:3
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Триумф терпеливых. Ливерпуль – Атлетико 2:3

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Команда Симеоне расстроила болельщиков на "Энфилде"

Триумф терпеливых. Ливерпуль – Атлетико 2:3
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Поединок на "Энфилде" начался под аккомпанемент истинно английской погоды и с почти смертоносного действия Фелиша: уже через 15 секунд после стартового свистка Жоау идеально вывел Косту на ворота, но Диего махнул рядом со штангой. После этого "Ливерпуль" не терял концентрацию у своих ворот в первой половине встречи. Нельзя сказать, что контроль мяча и территории от хозяев был осмысленным в эти 45 минут – скорее, вынужденным. "Атлетико" местами удавалось выглядеть более конструктивно, к примеру, предлагая остроумные домашние заготовки на стандартах и умелые открывания за спину. Вектор на эту встречу определили еще в Мадриде: хозяева ищут любые возможности, гости подстраиваются и терпят.

Действительно опасный навал "красные" организовали только через 15 минут, когда Облаку пришлось потащить удар Окслейда-Чемберлена. Дьявол, как известно, кроется в деталях – в мелких эпизодах футболисты накаляли страсти: ТАА опасно играл высоко поднятой ногой против Фелиша, затем что-то выпалил в сторону Жоау у бровки после единоборства, а Коста решил откинуть мяч подальше от Адриана, но точно заслуживал на "горчичник" в первом тайме Хендерсон. Вообще, выход капитана на поле после форсированного восстановления подчеркивал важность противостояния – метроном мерсисайдцев сначала зарядил по пятке Фелишу, а затем откровенно опаздывал на рывок Корреа и вынужден был сбивать Анхеля. В обоих случаях Маккели проявил исключительное спокойствие и просто предупредил 14-го номера устно.

Уровень ставок также подчеркивала черновая работа Салаха в обороне: Мохамед старательно опускался на первую треть поля, оттеснял оппонентов и дважды мог выступить в не совсем привычной роли ассистента – Фирмино и Мане лишь размяли Облака. В итоге, гол в раздевалку пришлось организовывать двум другим ребятам: Окслейд-Чемберлен отлично навесил в штрафную площадку, где никто, на удивление, не удержал Вейналдума. Итог: выверенный кивок Жоржиньо головой, прыжок Яна и мяч в сетке. После свистка на перерыв Клопп моментально дернул в раздевалку – Юрген понимал, что все только начинается.

Вторая половина встречи стартовала так, словно перерыва и не было – в очередной раз дал повод собой восхититься Облак после реакции на выстрел Мане в упор. Подстраховкой для Яна в данном случае выступил офсайд. "Ливерпуль" расположился вокруг 14-го квадрата, откуда методично направлял атаки. Симеоне отреагировал мгновенно: понял, что центральная зона мадридцев не справляется, снял с игры форварда Косту и выпустил хавбека Льоренте. Маркос еще покажет, насколько Диего окажется прав. "Атлетико" организовал острую контратаку на 60-й минуте: Адриан справился с ударом Фелиша, затем успел опередить Корреа на добивании, а после чего чуть не ошибся с неосмотрительным выходом из ворот. К счастью для вратаря хозяев, Сауль был неточен, стреляя с центра поля.

Хозяева продолжили давить: можно вспомнить удар Робертсона в перекладину, Мане через себя, Салаха после рейда и попытку ТАА. За 2 компенсированные минуты больше запомнился "Атлетико", ведь гости забили, но, к счастью для болельщиков англичан, из офсайда. На этой неоднозначной ноте Маккели отправил команды на водопой перед дополнительным временем.

Экстра-тайм начался с обмена автографами – сначала Фирмино удвоил счет. Роберто попал в штангу после удара головой, но снаряд вернулся на ногу бразильцу – оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам, ведь Облак еще не успел отойти от первой угрозы. Счастье "красных" продлилось недолго, ведь Адриан решил вспомнить подвиги Кариуса и отдал точную передачу на Фелиша: Жоау здорово распорядился мячом, выведя Льоренте на удар. Маркос не сплоховал и закатил сферу в угол, словно бильярдный шар в лузу. У "Ливерпуля" оставалось 23 минуты, чтобы исправить фатальное положение. Тем не менее, Льоренте вновь был против – вышедший на поле Мората разогнал контратаку, а Маркос хлестко пробил мимо Адриана. Ситуация для уставших англичан стала максимально критичной.

Вторые 15 минут безрезультатно прошли у владений "матрасников". На последней компенсированной минуте Мората выскочил на бедного Адриана и поставил триумфальную мадридскую точку. "Атлетико" хладнокровно воспользовался всеми своими шансами, закончив сезон "Ливерпуля".

1/8 Лиги чемпионов, ответный матч.

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Данни Маккели (Нидерланды)

"Ливерпуль" – "Атлетико" 2:3

Голы: Вейналдум (43), Фирмино (94) – Льоренте (97, 105+1), Мората (120+1)

"Ливерпуль": Адриан – Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон (Фабиньо, 105), Вейналдум (Ориги, 105), Окслейн-Чемберлен (Милнер, 82) – Мане, Фирмино (Минамино, 113), Салах

"Атлетико": Облак – Лоди, Фелипе, Савич, Триппьер (Врсалько, 90) – Коке, Сауль, Партей, Корреа (Хименес, 105) – Коста (Льоренте, 56), Фелиш (Мората, 103)

Предупреждения: Александер-Арнольд (119) – Мората (119), Сауль (120)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Диего Симеоне Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (63)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
12.03.2020 в 01:36
пользуясь случаем: если Барса все таки пройдет Наполи (что вообще не факт) , то я желаю в 1/4 Баварию или прохродить самых сильных или тягаться за ЛаЛигу)
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
12.03.2020 в 01:40
Бавария это слишком жестоко. Нужно что-то попроще. Лейпциг хотя бы или Аталанту, чтоб Месси смог забить и порадовать фанатов своей генильностью.. А С баварией его там не будет и видно на поле.
Ответить
0
0
high_jack (Bucha)
12.03.2020 в 01:23
зря все накинулись на воротника. у ливера нереализация моментов, где нужно забивать, была колоссальная. там вся команда проиграла
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
12.03.2020 в 01:26
Так с его ошибки всё и началось...
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
12.03.2020 в 01:38
Как это зря. Клуб ведет в счете 2:0. Все под контролем, никакой угрозы воротам... тебе просто дают пас. Выбей. Нет, оно катит бильярдным ударом на соперника. Ювелир гребанный.
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
12.03.2020 в 01:18
Если бы не тот дятел в перчатках, Ливер бы довёл игру до логического завершения в свою пользу. А так.. пропустили гол, побежали без головы с уставшими ногами забивать третий, ну и естественно напоролись... Классика жанра, блъ... Ладно, Ливер не без пряников в этом сезоне, так шо... Ну а Атлетико с такой крысиной игрой может и до финала доползти. "Не ищите логики в футболе..." (с)
Ответить
+1
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
12.03.2020 в 01:20
та шо ты так хаешь тот Атлетико! у них один и тот же футбол уже 10 лет :) во как фаната Барсы донимает команда с отличной защитой
Ответить
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
12.03.2020 в 01:22
Надо Пике отправить в Атлетико.))
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
12.03.2020 в 01:23
Так я их 10 лет и хаю постоянно. Мне такой футбол отвратителен.
+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
12.03.2020 в 01:25
Олег, братишка. Чуть налил, проглотил и любая игра будет красивой
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
12.03.2020 в 01:27
а вообще я думаю скоро "перелезу" на хокей) там в последнее время боьше динамики и наливать не нужно
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
12.03.2020 в 01:30
Та блъ не пью я. ))
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
12.03.2020 в 01:38
Да ладно, а я собрался тебе хорошие виски отправить. Наверное Ярославу отправлю, или ещё лучше дядьке Spokoyno
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
12.03.2020 в 01:42
Ты мне лучше футболку Барсы отправь, коими у тебя вся хата завалена. А виски.. да, Ярику отправь, у него пока ещё язвы нету...
0
0
avatar
lulinha (Мадрид)
12.03.2020 в 01:07
Техничный и интеллектуальный футбол был умнее английской беготни с банальными подачи на головы.
Ответить
+3
0
avatar
Барселиниус (землянин)
12.03.2020 в 01:06
В первой игре крысы из Мадрида отсиделись в защите, забив случайный гол, и во второй игре отсиделись в защите, дождавшись глупейшей ошибки вратаря. Вот и вся ху..ня. Ах, ну да.. и Облака пусть вся команда, включая Симеоне, поцелует в с р а к у, если бы не он... Дальше прошла слабейшая команда. С чем вас и поздравляю, дорогие товарищи!
Ответить
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
12.03.2020 в 01:07
Далеко Атлетико не дойдет.
Ответить
0
-2
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
12.03.2020 в 01:09
а на самом деле , если посмотреть повторы, Облак просто был на месте (видимо это и есть класс вратаря) он ни разу ничего не "вытаскивал из углов , но хорош в любом случае! топ!
Ответить
+1
0
avatar
lulinha (Мадрид)
12.03.2020 в 01:13
Твоих поимели 4-0 ! Уймись неудачник !
Ответить
+1
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
12.03.2020 в 01:04
Хахахаха. Ай да матрасики-мадридасики. Молодцы, не ожидал. Привет Барсе. )))
Ответить
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
12.03.2020 в 01:05
Не выиграет Барселона здесь, утешаться рано.
Ответить
0
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
12.03.2020 в 01:12
Димка у меня к тебе просьба, когда отвечаешь на мои комментарии, делай это в трезвом состоянии пожалуйста.
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
12.03.2020 в 01:37
По себе не суди людей
0
0
support (Kyiv)
12.03.2020 в 01:11
Барса вылетит от Наполи
Ответить
+1
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
12.03.2020 в 01:20
Барсе никуда лететь не надо, потому что они дома играют. А вот Наполи на следующий день после игры летит ( а может едет) домой.
0
0
support (Kyiv)
12.03.2020 в 01:26
Ты понял о чем я
0
0
avatar
almostfullmoon (Днепропетровск)
12.03.2020 в 01:01
Я после 2-0 выключил. До этого псж смотрел.Клопу на будущее - не кажи Гоп...Ну зато сколько там матчей и апл в кармане
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
12.03.2020 в 00:55
Да здравствует АНТИФУТБОЛ!!! Браво! Тьфу..
Ответить
+1
-3
support (Kyiv)
12.03.2020 в 00:58
Хз, как по мне игра на контратаках поярче смотрится чем игра в навес
Ответить
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
12.03.2020 в 01:02
А подскажите мне мистер, где ты увидел игру на контрах??? За два тайма я лично видел только, как одни все время мазали, а другие с первого же касания х*ярили на отбой. В овертайме это да, контры были, но там после пропущенного уже никто не верил в успех. Слишком много сил было потрачено в основное...
0
0
support (Kyiv)
12.03.2020 в 01:12
Ну как это где? 3 гола с неба упали?
0
0
ДВ (Одесса)
12.03.2020 в 01:00
Антифутбол и три гола понятия не совместимые
Ответить
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
12.03.2020 в 01:00
Ливерпуль играл сердцем , а не головой! у них и забросы и навесы были ) антифутбол был Наполи Барса! Олежа, шо вы скажите по Морате? ну согласись сегодня он убийца просто! я аж не ожидал.Фелиш только и падал 105 минут
Ответить
0
0
мы за динамо (киев)
12.03.2020 в 00:55
як сталось так і сталось. але все природнім способом. без стороннього втручання. захист сьогодні переміг напад.
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
12.03.2020 в 00:54
Если кто помнит, я и говорил еще и до первого матча - здесь может пройти как Ливерпуль, так и Атлетико. Так и случилось. Да подвел вратарь, но причина глубже. Выходит, что вратари - это ахиллесова пята любой команды. Если травмируется основной - просто горе. Ни в одной топовой команде нет второго равноценного вратаря, ни в одной. Есть полноценные игроки на замену любого амплуа, а вот второго вратаря - нет. Только в Реале были короткое время Куртуа и Навас, и те не ужились. Вот и поплатился Ливерпуль. Не будь первого гола - не было бы и остальных, но он случился. Зная, кто стоит в воротах, они просто обязаны были не допускать игроков Атлетико на прямой выстрел. Вот так обладатель и один из главных претендентов покидает ЛЧ и лишает нас многого интересного.
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
12.03.2020 в 01:01
А они и не подпускали игрока Атлетико к воротам тогда. Просто Адриану дали пас, чтобы он выбил, а он даже и этого сделать не в состоянии, что с такого взять. Я одного не понимаю у клубов. Почему они на лавке держат сбитых пенсионеров ноунеймов, а не держат молодых и перспективных, как на других позициях. Есть же у Ливера молодой паренек Келлехер, почему бы его не прогрессировать за спиной Алиссона.
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
12.03.2020 в 01:12
Вот именно, я тоже не понимаю эту беспечность. Ни в одной топ команде нет равноценного второго вратаря. Со всеми их безразмерными бюджетами, своими академиями, грамотным менеджментом (вроде бы), - а второго вратаря - нет, и всё. Нет в Барсе, нет в Реале, нет в Атлетико .... нет нигде. А ведь человек может поломаться, может просто заболеть - и сразу катастрофа.
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
12.03.2020 в 00:52
О да бл*ть!!!о да!!! вот это , мать вашу, был футбол!!! а не дрочня от "грандов"! это реально чистый кайф! лучший матч который я видел в этом сезоне!! как сказал комментатор: "никакой тактики , только эмоции и сила" . как для нейтрального болельщика просто шикарный матч! хотя , каюсь...болел за Атлетико. Очень люблю Клоппа, очень люблю Энфилд (и мечтаю туда попасть) но сегодня давила жаба меня ибо, как мне кажется, в этом сезоне и АПЛ и ЛЧ для Ливера слишком жирно. С вылетом Ливера теперь реально не понятно кто фаворит этой ЛЧ. бомжи из Парижа прошли дальше..Бавария...я верю в Лейбциг (аля Исландия на евро16)
Ответить
+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
12.03.2020 в 00:59
Пока фавор этой лч коронавирус, а дальше посмотрим. Без Юве не будет дальше никто играть. А так, лично я бы присмотрелся к бомжам парижским, хоть и бомжи, но с*ка интересно играют.
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
12.03.2020 в 01:02
я бы лучше к Баварии присмотрелся. ПСЖ это команда настроения.
+1
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
12.03.2020 в 01:17
шо угодно! только не Юве! я как в 2000м году запомнил , что они Мерда, так этого мнения и придерживаюсь! пусть уже лучше ПСЖ , а еще лучше Лейбциг! ну красивая же история будет :)
+2
0
metall5291 (Kharkiv)
12.03.2020 в 01:06
А ведь мы с Вами задолго до матча говорили, что АТМ - это не сдобный пирожок для Ливерпуля, нам не верили. А тут еще сломался Беккер. И очень логично, что АТМ додавил именно в добавочные таймы, когда силы и концентрация уже не те.
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
12.03.2020 в 01:09
Особенно у Адриана концентрация не та была, бедняга так перенапрягся стоять в воротах от бездействия.
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
12.03.2020 в 01:14
да, были варианты "ливер выносит в одну калитку", "атлетико забивает корявого и играет на отбой" и третий , самый интересный, который по факту и произошел - доп время и только Богу известно кто пройдет дальше )
0
0
metall5291 (Kharkiv)
12.03.2020 в 01:32
Мне тоже матч понравился хотя бы потому, что смотрелся (почти весь) на одном дыхании. И я абсолютно не против победы Атлетико, хотя больше слежу за Ливерпулем и ему симпатизирую. А все эти разговоры про "антифутбол" - то таке. Опять же, об испанских командах - если мы говорим, что Барса и Реал уже не те (кто больше "не тот", кто меньше - не важно), то АТМ при Симеоне всегда такой, люди меняются, а стиль остается. И это по-своему яркая и самобытная команда.
Ответить
0
0
skopa (Харьков)
12.03.2020 в 00:49
К сожалению, что-то подобное и ожидалось..Команда реально не усилилась, играет на старом багаже..Прикуплен Минамино, такой же безударный бегунец, как и остальные , а в створ попадает только Окс, с грехом пополам.В итоге дальше идет АМ с говеной игрой, но с более техничными игроками, которые добивают до ворот из-за штрафной...Плюс непруха, плюс засланный казачок в виде Адриана-так и сложилась такая х..ня, малята....
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
12.03.2020 в 00:49
Да Ливер уже добивал Атлетико. 2:0. Там уже все. Без ошибки Атлетико уже бы ни на что не способно было. А тут на тебе. Слава Кариуса кому-то спокойно жить не давала.
Ответить
0
0
avatar
Napoli
12.03.2020 в 00:49
На наших глазах родился Карриус 2.0
Ответить
0
0
Ten0N (Leopolis)
12.03.2020 в 00:43
П!сюнва в трауре
Ответить
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
12.03.2020 в 00:42
Катастрофа с везением, плюс клоун в ворота. По сути сами виноваты. Должны были сегодня несколько забить, а ничего не влетело. Ну бывает, что поделать. Весь сезон сопутствовала удача, и тут на тебе. Ну хоть АПЛ будет. Хоть это радует. К Мадриду никаких претензий, весь автопарк испании как и ожидалось был с первых и до последних минут основного времени. Но то таке...
Ответить
+2
0
avatar
Инспектор ( )
12.03.2020 в 00:42
Неужели нельзя пригласить нормальных вратарей. То один , то другой. А Салах напоминает дурмашину, К.П.Д. близко к 0
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
12.03.2020 в 00:47
Да вроде есть у них талантливый молодой ирландец Келлехер. Почему они его не наигрывают, а выбирают песнионеров типо Адриана - непонятно
Ответить
0
0
Shevchenko_7 (Kiev)
12.03.2020 в 00:38
я же говорил что Клопп клоун.
Ответить
0
-2
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
12.03.2020 в 00:44
ты клоун
Ответить
+1
0
Shevchenko_7 (Kiev)
12.03.2020 в 00:45
я сборную на Евро вывел. я не клоун
+1
-3
oda1979 (Запорожье)
12.03.2020 в 00:37
Справедливо. Ливеру столько раз в чемпионате удача улыбалась, что невольно задавался вопросом, когда Клоппу придётся платить по счетам.. и вот такой день настал. Ливер был сильнее, Атлетико удачливее.
Ответить
0
0
MaksDnepr (Днепр)
12.03.2020 в 00:37
Так им и нужно. Нефиг тупить в основное время. Клопп ещё со своими заменами.
Ответить
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
12.03.2020 в 00:43
А кого выпустить???
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
12.03.2020 в 00:36
Мда уж. Какое-то несчастье для Ливера с вратарями. Две гарантированных ЛЧ профукать из-за одного человека на поле.
Ответить
+2
0
oda1979 (Запорожье)
12.03.2020 в 00:40
А в ворота испанцев тоже вратарь не попадал??? У Клопа стиль игры подразумевает ошибки. Одна, две.. но, они будут.
Ответить
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
12.03.2020 в 00:46
Ну нужно согласиться, что Облак там хорошо играл.
0
0
support (Kyiv)
12.03.2020 в 00:36
Вы к нам ещё на Энфилд приедете - говорили они))) приехали и здесь похоронили
Ответить
+5
-2
Horus (Днепропетровск)
12.03.2020 в 00:35
Адриану давно пора в Турцию - там Кариусу сменщик нужен... надежный.
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...