Триумф терпеливых. Ливерпуль – Атлетико 2:3

Поединок на "Энфилде" начался под аккомпанемент истинно английской погоды и с почти смертоносного действия Фелиша: уже через 15 секунд после стартового свистка Жоау идеально вывел Косту на ворота, но Диего махнул рядом со штангой. После этого "Ливерпуль" не терял концентрацию у своих ворот в первой половине встречи. Нельзя сказать, что контроль мяча и территории от хозяев был осмысленным в эти 45 минут – скорее, вынужденным. "Атлетико" местами удавалось выглядеть более конструктивно, к примеру, предлагая остроумные домашние заготовки на стандартах и умелые открывания за спину. Вектор на эту встречу определили еще в Мадриде: хозяева ищут любые возможности, гости подстраиваются и терпят.

Действительно опасный навал "красные" организовали только через 15 минут, когда Облаку пришлось потащить удар Окслейда-Чемберлена. Дьявол, как известно, кроется в деталях – в мелких эпизодах футболисты накаляли страсти: ТАА опасно играл высоко поднятой ногой против Фелиша, затем что-то выпалил в сторону Жоау у бровки после единоборства, а Коста решил откинуть мяч подальше от Адриана, но точно заслуживал на "горчичник" в первом тайме Хендерсон. Вообще, выход капитана на поле после форсированного восстановления подчеркивал важность противостояния – метроном мерсисайдцев сначала зарядил по пятке Фелишу, а затем откровенно опаздывал на рывок Корреа и вынужден был сбивать Анхеля. В обоих случаях Маккели проявил исключительное спокойствие и просто предупредил 14-го номера устно.

Уровень ставок также подчеркивала черновая работа Салаха в обороне: Мохамед старательно опускался на первую треть поля, оттеснял оппонентов и дважды мог выступить в не совсем привычной роли ассистента – Фирмино и Мане лишь размяли Облака. В итоге, гол в раздевалку пришлось организовывать двум другим ребятам: Окслейд-Чемберлен отлично навесил в штрафную площадку, где никто, на удивление, не удержал Вейналдума. Итог: выверенный кивок Жоржиньо головой, прыжок Яна и мяч в сетке. После свистка на перерыв Клопп моментально дернул в раздевалку – Юрген понимал, что все только начинается.

Вторая половина встречи стартовала так, словно перерыва и не было – в очередной раз дал повод собой восхититься Облак после реакции на выстрел Мане в упор. Подстраховкой для Яна в данном случае выступил офсайд. "Ливерпуль" расположился вокруг 14-го квадрата, откуда методично направлял атаки. Симеоне отреагировал мгновенно: понял, что центральная зона мадридцев не справляется, снял с игры форварда Косту и выпустил хавбека Льоренте. Маркос еще покажет, насколько Диего окажется прав. "Атлетико" организовал острую контратаку на 60-й минуте: Адриан справился с ударом Фелиша, затем успел опередить Корреа на добивании, а после чего чуть не ошибся с неосмотрительным выходом из ворот. К счастью для вратаря хозяев, Сауль был неточен, стреляя с центра поля.

Хозяева продолжили давить: можно вспомнить удар Робертсона в перекладину, Мане через себя, Салаха после рейда и попытку ТАА. За 2 компенсированные минуты больше запомнился "Атлетико", ведь гости забили, но, к счастью для болельщиков англичан, из офсайда. На этой неоднозначной ноте Маккели отправил команды на водопой перед дополнительным временем.

90 minutes not enough.



Extra time incoming at Anfield.#LFCAtleti #UCL pic.twitter.com/CkWEVjnHsp