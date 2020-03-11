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ПСЖ - Боруссия 2:0. Взрывной Неймар в царстве призраков

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Париж выбил Дортмунд и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

ПСЖ - Боруссия 2:0. Взрывной Неймар в царстве призраков
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч. Париж, “Парк де Пренс”

“Пари Сен-Жермен” – “Боруссия” Дортмунд 2:0 (первый матч 1:2)

Голы: Неймар 28, Бернат 45+1

“ПСЖ”: Навас – Керер, Маркиньос, Кимпембе, Бернат – Гуйе, Паредес (Куасси 90+2) – Ди Мария (Курзава 79), Неймар – Сарабия (Мбаппе 64), Кавани

“Боруссия”: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Загаду – Хакими (Гетце 87), Джан, Витцель (Рейна 71), Геррейру – Азар (Брандт 69), Холанд, Санчо

Предупреждения: Бернат 68, Неймар 90+1, Маркиньос 90+2, Мбаппе 90+3 – Холанд 16, Хуммельс 61

Удаление: Джан 89

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Неймар Лига чемпионов Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ
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