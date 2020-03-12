  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Фанаты хотели дать пять игрокам Ливерпуля и Клоппу, но Юрген чуть не сорвался на них
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фанаты хотели дать пять игрокам Ливерпуля и Клоппу, но Юрген чуть не сорвался на них

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Меры предосторожности еще никто не отменял

Фанаты хотели дать пять игрокам Ливерпуля и Клоппу, но Юрген чуть не сорвался на них
Новина українською

Менеджер "Ливерпуля" разозлился на болельщиков своей команды перед стартом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (2:3, ДВ).

Читайте такжеЛиверпуль – Атлетико 2:3. Видео голов и обзор матча

При выходе Клоппа из подтрибунного помещения несколько фанатов протянули ему руки, чтобы отбить пять. Но Юрген помнит о запрете на рукопожатия из-за коронавируса, поэтому разразился в адрес болельщиков гневной тирадой.

С главным тренером "Атлетико" Диего Симеоне пришлось здороваться локтями:

Напомним, ранее Юрген Клопп дважды выражал свое недовольство в адрес журналистов за вопросы о коронавирусе на пресс-конференциях. "Ливерпуль" вылетел из 1/8 ЛЧ по сумме двух матчей (4:2) – дальше шагают "матрасники".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Ливерпуль коронавирус
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...