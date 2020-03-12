Фанаты хотели дать пять игрокам Ливерпуля и Клоппу, но Юрген чуть не сорвался на них

Менеджер "Ливерпуля" разозлился на болельщиков своей команды перед стартом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (2:3, ДВ).

При выходе Клоппа из подтрибунного помещения несколько фанатов протянули ему руки, чтобы отбить пять. Но Юрген помнит о запрете на рукопожатия из-за коронавируса, поэтому разразился в адрес болельщиков гневной тирадой.

С главным тренером "Атлетико" Диего Симеоне пришлось здороваться локтями:

Напомним, ранее Юрген Клопп дважды выражал свое недовольство в адрес журналистов за вопросы о коронавирусе на пресс-конференциях. "Ливерпуль" вылетел из 1/8 ЛЧ по сумме двух матчей (4:2) – дальше шагают "матрасники".