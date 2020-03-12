Симеоне: Облак – лучший вратарь мира. Ян для Атлетико – как Месси для Барселоны

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился своими впечатлениями от победы над "Ливерпулем" в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов (2:3, ДВ). Также Эль Чоло не смог пройти мимо игры голкипера Яна Облака – словенец сделал 9 сэйвов, выбив лучшие цифры для вратарей в текущем сезоне ЛЧ.

"В футболе нужно стараться усложнить жизнь сопернику. Коста, Фелиш и Корреа давили на защитников англичан. Я рад за своих парней – мы вернулись в число лучших 8 команд Европы. "Ливерпуль" был великолепен. Наш переход на 5-4-1 позволил нам больше контратаковать – по сути, признаюсь, что меняя Косту на Льоренте, я задумывал немного другое".