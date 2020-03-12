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Симеоне: Облак – лучший вратарь мира. Ян для Атлетико – как Месси для Барселоны

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Возможно, если бы Алиссон не травмировался, то Диего бы так не говорил

Симеоне: Облак – лучший вратарь мира. Ян для Атлетико – как Месси для Барселоны
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Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился своими впечатлениями от победы над "Ливерпулем" в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов (2:3, ДВ). Также Эль Чоло не смог пройти мимо игры голкипера Яна Облака – словенец сделал 9 сэйвов, выбив лучшие цифры для вратарей в текущем сезоне ЛЧ.

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"В футболе нужно стараться усложнить жизнь сопернику. Коста, Фелиш и Корреа давили на защитников англичан. Я рад за своих парней – мы вернулись в число лучших 8 команд Европы. "Ливерпуль" был великолепен. Наш переход на 5-4-1 позволил нам больше контратаковать – по сути, признаюсь, что меняя Косту на Льоренте, я задумывал немного другое".

"Облак невероятно важен, как и Савич, Фелипе, Фелиш... В нашем распоряжении есть лучший вратарь в мире. Ян для нас – как Месси для "Барселоны", тоже делает результат".

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В статье: Лионель Месси Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Диего Симеоне Ливерпуль Ян Облак
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