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(Анти) Герой футбольного дня. Юрген Клопп

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(6 голосов)

Имеет ли он право осуждать победителей?

(Анти) Герой футбольного дня. Юрген Клопп
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Юрген Клопп своими поведением и комментариями после матча с "Атлетико" напоминает нарцисса, которого красавица променяла на простого, не модного, но перспективного парня. "Ну я же красивый, подкачанный, в потертых джинсах, а у него даже волосы гелем не намазаны", - так же глупо звучит и нытье тренера "Ливерпуля" о "не настоящем футболе" и "неправильном" результате соперника, который положил его на лопатки.

А после первого матча Юрген Клопп, как и некоторые его подопечные, призвали общественность подождать с выводами, а футболистов "Атлетико" – с празднованиями. Мол, вы к нам еще на "Энфилд" приедете. Интересно, неужели "Ливерпуль" рассчитывал на то, что в Англии "матрасники" раскроются? Неужели надеялся, что в борьбе с действующим обладателем трофея Лиги чемпионов и почти чемпионом Англии "матрасники" сыграют в несвойственный для себя открытый футбол? Ну не вчера же Юрген Клопп родился.

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О трудностях, которые "Атлетико" переживает в этом сезоне и которые побуждают Диего Симеоне играть именно в защитный футбол, мы писали после первого поединка с "Ливерпулем" >>>. Здесь лишь добавим, что такая игра – это не антифутбол, это так-ти-ка. Выверенная, наработанная, рассудительная. Антифутбол – это то, во что в свое время играл "Рубин" в Лиге чемпионов. Антифутбол – это некоторые матчи команд позднего Жозе Моуринью. Футбол же "Атлетико" – это просто другой, отличающийся от ливерпульского стиль игры.

"Ювентус", например, такому стилю в прошлом сезоне успешно противопоставил разгром после поражения 0:2 на "Ванда Метрополитано". Умеет играть с таким "Атлетиком" и мадридский "Реал", победивший "матрасников" в Суперкубке Испании и в последней очной встрече в Ла Лиге. Не раз насыщенную оборону "Атлетико" успешно преодолевала "Барселона", хотя в последнем поединке с этим соперником Диего Симеоне сыграл иначе – агрессивно впереди и смело в борьбе за территорию. Сыграл так потому, что уязвимый соперник это позволял.

Вот в чем главная заслуга аргентинского тренера... Несмотря на все трудности, которые постигли его в клубе и команде, он чувствует коллектив, как собственное тело. Он знает все его слабые места, понимает, когда можно добавить активности, а когда надо сидеть в защите. Знает, как остановить кровь и где нажать, чтобы кровь пошла у соперника. И это точно не антифутбол. Когда по твоим воротам наносят десять ударов, шесть из которых в створ, а три – результативные, говорить о "неправильной" игре со стороны соперника как минимум пренебрежительно относительно чужого труда.

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Эта победа не гарантирует "Атлетико" огромных достижений в этой Лиге чемпионов. Не исключено даже, что команда прекратит свой путь в турнире уже в четвертьфинале. Но эта победа важна для имиджа испанского футбола, она показывает, что жизнь существует и за пределами "Барселоны" и "Реала". У "сливочных" после ухода Криштиану Роналду исчез инстинкт футбольного убийцы, а с бесхарактерного, заточенного под одного игрока каталонского стиля не смеется разве что ленивый. И кому как не Юргену Клоппу, который в прошлом сезоне стыдил эту "Барселону" на глазах у всей футбольной общественности, понимать, что играть без обороны на "Энфилде" – это самоубийство. А Диего Симеоне никогда не был тем, кто теряет жажду жизни.

Наконец, можно и, пожалуй, стоит провести еще одну параллель. "Ливерпуль" в прошлом году стыдил "Барсу" не без помощи не основного своего игрока Дивока Ориги, который из-за кадровых проблем мерсисайдцев получил шанс. Сейчас же такой трюк провернул Диего Симеоне, а жертвой стал тот, кто еще вчера доминировал. Диего Льоренте – не основной игрок "Атлетико" и некоторые эксперты отмечают, что по усредненному своему уровню он и не может быть им. В предыдущих 23-х поединках сезона он забил один гол, а вчера на "Энфилде" выстрелил дублем. Повезло? Так сложились обстоятельства? Возможно, и так, но сначала Диего Льоренте должен был войти в игру. Из четырех футболистов, которые вышли у "Атлетико" на замену, первым на поле появился именно Диего Льоренте – футболист не основного состава.

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И скажите теперь, что Диего Симеоне не чувствует пульс своего коллектива...

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В статье: Юрген Клопп Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Ливерпуль герой футбольного дня
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