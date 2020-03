Неймар потроллил Холанда, отпраздновав гол в фирменном стиле Эрлинга. Затем весь ПСЖ повторил

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретились "ПСЖ" и дортмундская "Боруссия" (2:0). Счет в поединке открыл форвард парижан Неймар, поразив ворота Бюрки ударом головой после подачи корнера. Взгляните на редкий мяч бразильца не ногой:

После гола Ней сел в позу лотоса – именно так свои голы празднует нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд.

По окончании матча и прохода в 1/4 финала уже весь состав парижан повторил празднование норвежского нападающего. В первом матче, который прошел в Дортмунде, "Боруссия" победила со счетом 2:1. Оба мяча в ворота "Пари Сен-Жермен" забил именно Эрлинг.

Интересно, что находясь в парижском отеле перед ответным матчем, Холанд загрузил в Snapchat селфи с подписью: "Мой город, не твой". Уже после победы над "шмелями" Неймар поделился фотографией в Instagram: "Париж - наш город, а не твой".

Erling Håland uploaded a snapchat before the game yesterday at his Paris hotel with the caption:



???? "My City not yours."



Neymar uploaded the picture on his Instagram after the game with the caption:



???? "Your City is in Norway bro go back. Paris is our city, not yours."



???????? pic.twitter.com/ouO66PzeeA