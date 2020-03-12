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Иличич с покером, а Облак с 9 сейвами: объявлены номинанты на приз Лучшему игроку недели в ЛЧ

Лига Чемпионов
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Иличич с покером, а Облак с 9 сейвами: объявлены номинанты на приз Лучшему игроку недели в ЛЧ
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УЕФА на своем официальном сайте обнародовал имена футболистов, которые были номинированы на приз Лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.

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По итогам первой половины ответных матчей 1/8 финала главного клубного турнира, претендентами на награду стали полузащитник "РБ Лейпциг" Марсель Забитцер, защитник "Пари Сен-Жермен" Хуан Бернат, игрок "Аталанты" Йосип Иличич и вратарь "Атлетико" Ян Облак.

Забитцер стал автором дубля в матче с "Тоттенхэмом" (3:0). Бернат отметился голом в ворота дортмундской "Боруссии" (2:0), а Иличич оформил покер с "Валенсией" (4:3). Облак помог своей команде в матче с "Ливерпулем", оформив 9 сэйвов.

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В статье: Лига чемпионов Йосип Иличич Хуан Бернат Ян Облак Марсель Забитцер
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