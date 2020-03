Иличич с покером, а Облак с 9 сейвами: объявлены номинанты на приз Лучшему игроку недели в ЛЧ

УЕФА на своем официальном сайте обнародовал имена футболистов, которые были номинированы на приз Лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.

По итогам первой половины ответных матчей 1/8 финала главного клубного турнира, претендентами на награду стали полузащитник "РБ Лейпциг" Марсель Забитцер, защитник "Пари Сен-Жермен" Хуан Бернат, игрок "Аталанты" Йосип Иличич и вратарь "Атлетико" Ян Облак.

Забитцер стал автором дубля в матче с "Тоттенхэмом" (3:0). Бернат отметился голом в ворота дортмундской "Боруссии" (2:0), а Иличич оформил покер с "Валенсией" (4:3). Облак помог своей команде в матче с "Ливерпулем", оформив 9 сэйвов.

???? Jan the Man - you were sensational tonight.



Oblak has been named #UCLMOTM after his extraordinary display. Congratulations! ????



⚽ #LFCAtleti

⭐ #UCL | ????⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/xVsmybdeoE