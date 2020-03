Sky Sports: УЕФА изучает вопрос об отмене матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы

УЕФА может отменить матчи 1/8 Лиги чемпионов и Лиги Европы. В данный момент руководящий орган европейского футбола изучает этот вопрос, информирует Sky Sports.

Из-за пандемии коронавируса уже были приостановлены чемпионаты Италии и Испании, футболисты “Ювентуса” и “Интера” отправились в карантин после того, как позитивный тест на COVID-19 сдал центрбек “Юве” Даниэле Ругани, в изоляции будут находиться и футболисты мадридского “Реала” из-за того, что у одного из баскетболистов мадридского клуба обнаружили коронавирус.

BREAKING: UEFA are reviewing whether to suspend the Champions League and Europa League due to the coronavirus.