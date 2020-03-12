  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Sky Sports: УЕФА изучает вопрос об отмене матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Sky Sports: УЕФА изучает вопрос об отмене матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Еврокубки могут быть приостановлены на неопределенное время

Sky Sports: УЕФА изучает вопрос об отмене матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы
UA-Футбол
Новина українською

УЕФА может отменить матчи 1/8 Лиги чемпионов и Лиги Европы. В данный момент руководящий орган европейского футбола изучает этот вопрос, информирует Sky Sports.

Читайте такжеФутбол и коронавирус: какие матчи перенесены или будут сыграны без зрителей

Из-за пандемии коронавируса уже были приостановлены чемпионаты Италии и Испании, футболисты “Ювентуса” и “Интера” отправились в карантин после того, как позитивный тест на COVID-19 сдал центрбек “Юве” Даниэле Ругани, в изоляции будут находиться и футболисты мадридского “Реала” из-за того, что у одного из баскетболистов мадридского клуба обнаружили коронавирус.

Ожидается, что о своем решении УЕФА объявит в ближайшее время.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА Лига чемпионов Лига Европы
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
rjhxb61@ukr.net (киев)
12.03.2020 в 15:15
УЭФА всего лишь спортивная организация. Но какие щупальца..!!!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...