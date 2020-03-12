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Хвалим Облака и Иличича, ругаем Моуриньо и Клоппа. Обзор матчей ЛЧ. Аудиомнение. Подкаст №17

Лига Чемпионов
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По следам матчей вторника и среды

Хвалим Облака и Иличича, ругаем Моуриньо и Клоппа. Обзор матчей ЛЧ. Аудиомнение. Подкаст №17
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Эдакая современная радиопередача. Будь в тренде.

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На повестке дня – обзор четырех ответных поединков 1/8 ЛЧ. "Валенсия" – "Аталанта", "РБ Лейпциг" – "Тоттенхэм", "ПСЖ" – "Боруссия", "Ливерпуль" – "Атлетико". Коронавирус отменяет поединки и целые турниры, Йосип Иличич повторяет рекорд Андрея Шевченко, Неймар троллит Холанда, но и это еще не все. Специальная роль Окслейда-Чемберлена на матч с "Атлетико", джокер Маркос Льоренте и Ян Облак в плаще Месси. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Юрген Клопп Жозе Моуриньо Неймар Атлетико (Мадрид) Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Диего Симеоне Йосип Иличич Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Валенсия Ян Облак РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн Маркос Льоренте Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Эрлинг Холанд Подкаст Аудиомнение
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