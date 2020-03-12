Хвалим Облака и Иличича, ругаем Моуриньо и Клоппа. Обзор матчей ЛЧ. Аудиомнение. Подкаст №17

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Эдакая современная радиопередача. Будь в тренде.

На повестке дня – обзор четырех ответных поединков 1/8 ЛЧ. "Валенсия" – "Аталанта", "РБ Лейпциг" – "Тоттенхэм", "ПСЖ" – "Боруссия", "Ливерпуль" – "Атлетико". Коронавирус отменяет поединки и целые турниры, Йосип Иличич повторяет рекорд Андрея Шевченко, Неймар троллит Холанда, но и это еще не все. Специальная роль Окслейда-Чемберлена на матч с "Атлетико", джокер Маркос Льоренте и Ян Облак в плаще Месси. Слушайте нас на YouTube и Castbox.