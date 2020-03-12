"Неймар - хороший актер". Спортивный директор Боруссии остался недоволен удалением Джана

Спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк дал свой комментарий после поражения в матче с "ПСЖ".

"Удаление Джана? Я считаю, что это немного нелепо. Неймар преувеличивал, мы все знаем, что он хороший актер. Не думаю, что этот эпизод тянул на красную.

Что касается всего матча, то мы не смогли создать много моментов. Иногда мы неплохо атаковали, но создать что-то конкретное мы не смогли", - приводит слова Цорка AS.

Отметим, что Неймар, помимо "актерской игры", запомнился хорошей работоспособностью и забитым голом.