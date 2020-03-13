УЕФА: Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены из-за COVID-19

Все матчи под эгидой УЕФА, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы, не состоятся на следующей неделе. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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В свете событий, связанных с распространением COVID-19 в Европе и соответствующих решений, принятых различными правительствами, все клубные соревнования УЕФА, запланированные на следующую неделю, откладываются. Таким образом, поединки 1/8 Лиги чемпионов (17 и 18 марта), все матчи Лиги Европы (19 марта), встречи молодежной ЛЧ (17-18 марта) – будут перенесены.

"Манчестер Сити", "Ювентус", "Барселона" и "Бавария" не смогут принять в ответных поединках 1/8 ЛЧ "Реал", "Лион", "Наполи" и "Челси" соответственно.

Естественно, даты жеребьевок также будут сдвинуты. 17 марта УЕФА будет принимать решение касательно ЕВРО-2020.