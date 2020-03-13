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УЕФА: Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены из-за COVID-19

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Заявление от организации

УЕФА: Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены из-за COVID-19
Новина українською

Все матчи под эгидой УЕФА, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы, не состоятся на следующей неделе. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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В свете событий, связанных с распространением COVID-19 в Европе и соответствующих решений, принятых различными правительствами, все клубные соревнования УЕФА, запланированные на следующую неделю, откладываются. Таким образом, поединки 1/8 Лиги чемпионов (17 и 18 марта), все матчи Лиги Европы (19 марта), встречи молодежной ЛЧ (17-18 марта) – будут перенесены.

"Манчестер Сити", "Ювентус", "Барселона" и "Бавария" не смогут принять в ответных поединках 1/8 ЛЧ "Реал", "Лион", "Наполи" и "Челси" соответственно.

Естественно, даты жеребьевок также будут сдвинуты. 17 марта УЕФА будет принимать решение касательно ЕВРО-2020.

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В статье: УЕФА Лига чемпионов Лига Европы
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Источник:
UEFA

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Комментарии (16)
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Acsakal (Kharkov)
13.03.2020 в 14:05
Нажаль, не памятаю де саме, але минулого року я читав матеріал про передбачення штучного інтелекту на наступний рік, одним з пунктів там була глобальна пандемія. Тоді це здалося звичайною лякалкою... Такими самими здалися у 2013 році передбачення про війну з рф, що насувається... Нас привчають не вірити ніяким попередженням, годуючи всілякими лякалками типу кінець світу 2012, і ми не реагуєм навіть на те, на що дійсно варто реагувати.
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0
0
аалекс ( Крым)
13.03.2020 в 14:00
Ожидаемо. Думаю, что раньше осени сдвигов не будет.
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+1
-1
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Барселиниус (землянин)
13.03.2020 в 13:52
Граждане, берегите своё здоровье, укрепляйте свой иммунитет. Ешьте витамин С (аскорбинка) Не пейте, не курите и не нервничайте. На зло евреям. И выкиньте наконец-то свои мобильные ГАДжеты.
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+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
13.03.2020 в 14:05
Ти шо, антишиїт?
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+1
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
13.03.2020 в 13:40
Ну как бы другого и не могло быть. Не было б Италии в Еврокубках были б и варианты. А при таких раскладах по-другому не как. Вопрос в том а когда через неделю две думаю с вирусом нечего не изменится.
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
13.03.2020 в 13:05
Ящик пандоры открылся.
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+3
0
Gafan777 (Каменка)
13.03.2020 в 12:53
оооо приплыли. насмотрелись футбола в самую прекрасную пору года.
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+3
0
Колумб (Святогорск)
13.03.2020 в 12:42
согласен счет должен быть больше на пользу Шахтера
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0
-2
avatar
Mariner888 (Одесса)
13.03.2020 в 12:30
За*бали уже со своим вирусом
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+1
-2
Hanter44 (Baburka)
13.03.2020 в 12:33
Да .Он не волнует пока самих нас не касается
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+3
-1
alexfc (Киев)
13.03.2020 в 12:48
Это пока в Одесе нет короновриуса. то зае..Вы же не понимаете что уничтоженная медицинская система Украины не выдержит допустим 1000 заболевших короновирусом. не может квалифицированный врач жить на 5-6 тыс.грн.У нас нет медицины как таковой. Любой живущий здесь это подтвердит. И если не принять меры сейчас,то может выйти так что настанет закон джунглей выживает сильнейший, и у нас от 40 лямов людей может остатся намного меньше.
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+4
-2
oda1979 (Запорожье)
13.03.2020 в 13:05
Чудак, а ты вообще предсттавление имеешь, что значит заболеть этим самым короновирусом?? Или, ты думаешь, что всех заболевших надо в больницу ложить?? Лежишь, температуришь, много пьешь и потеешь. вот и вся медицина.
+1
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
13.03.2020 в 13:11
На самом деле нас уже 30 млн.
+1
-3
Tenma7 (Чернигов)
13.03.2020 в 13:53
А тяжелое состояние, тоже представляет собой лечение водичкой на дому?
+1
0
oda1979 (Запорожье)
13.03.2020 в 14:09
А сколько заболевших пребывают в тяжелом состоянии??? Это раз. И два, наличие высокой температуры не есть автоматичеки тяжелое состояние.
0
-1
Acsakal (Kharkov)
13.03.2020 в 14:10
oda1979 (Запорожье): У своєму опису методики лікування ви пропустили найперший пункт - "1 Написати заповіт".
0
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