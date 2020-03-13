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Иличич - лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Он обошел Облака, Забитцера и Берната
Полузащитник "Аталанты" Йосип Иличич был признан лучшим футболистом минувшей игровой недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
В голосовании 32-летний словенец обошёл хавбека "РБ Лейпциг" Марселя Забитцера, защитника "Пари Сен-Жермен" Хуана Берната и вратаря "Атлетико" Яна Облака.
???? Four-goal Atalanta hero Josip Iličić scoops the prize ⚽️⚽️⚽️⚽️#UCLPOTW | @FTBSantander pic.twitter.com/bmoPic36mH— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 13, 2020
Напомним, в ответном матче 1/8 финала главного еврокубкового турнира Иличич отметился четырьмя голами в ворота "Валенсии"(4:3) и вывел свою команду в четвертьфинал.