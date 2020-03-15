Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Финал четырех? В УЕФА придумали альтернативный формат для ЛЧ и ЛЕ на нынешний сезон
Полуфиналы без ответных матчей и финал через 3 дня. И всё это в одном городе
УЕФА рассматривает альтернативные варианты проведения плей-офф Лиги Чемпионов в связи с пандемией коронавируса.
По информации AS, рабочий вариант на данный момент – это проведения "финалов четырех" как в Лиге Чемпионов, так и в Лиге Европы.
По данному регламенту полуфиналы и финалы турнира будут проводиться в одном городе (для ЛЧ это Стамбул, а для ЛЕ – Гданськ). При этом полуфиналы будут сыграны без ответных поединков, а финал состоится уже через три дня после поединков 1/2.
Решение по данному вопросу будет принято во вторник во время видеоконференции УЕФА при участии 55 национальных ассоциаций.