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Финал четырех? В УЕФА придумали альтернативный формат для ЛЧ и ЛЕ на нынешний сезон

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Полуфиналы без ответных матчей и финал через 3 дня. И всё это в одном городе

Финал четырех? В УЕФА придумали альтернативный формат для ЛЧ и ЛЕ на нынешний сезон
Новина українською

УЕФА рассматривает альтернативные варианты проведения плей-офф Лиги Чемпионов в связи с пандемией коронавируса.

По информации AS, рабочий вариант на данный момент – это проведения "финалов четырех" как в Лиге Чемпионов, так и в Лиге Европы.

По данному регламенту полуфиналы и финалы турнира будут проводиться в одном городе (для ЛЧ это Стамбул, а для ЛЕ – Гданськ). При этом полуфиналы будут сыграны без ответных поединков, а финал состоится уже через три дня после поединков 1/2.

Решение по данному вопросу будет принято во вторник во время видеоконференции УЕФА при участии 55 национальных ассоциаций.

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