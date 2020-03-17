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Гениальный пас Реброва и дубль Шевы. 21 год назад Динамо вышло в полуфинал ЛЧ. ВИДЕО

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Это была последняя великая команда Лобановского

Гениальный пас Реброва и дубль Шевы. 21 год назад Динамо вышло в полуфинал ЛЧ. ВИДЕО
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17 марта 1999-го года киевское "Динамо" одержало одну из своих памятных побед в Лиге Чемпионов. Команда великого Валерия Лобановского одолела на тот момент действующего обладателя трофея мадридский "Реал".

В первом матче на Сантьягу Бернабеу Андрей Шевченко открыл счет в начале второго тайма, однако удержать преимущество бело-синие не смогли - Предраг Миятович, который в прошлом сезоне забил победный гол в финале в ворота "Ювентуса", восстановил статус-кво.

В Киеве на "Олимпийском" "Реал", в составе которого выступали Роберто Карлос, Фернандо Йерро, Рауль, Кларенс Зеедорф, Гутти, Давор Шукер и другие звезды мирового футбол, владел территорией и мячом, однако наталкивался на безумное противодействие подопечных Лобановского. А в середине второго тайма "Динамо" нанесло первый удар - Шевченко добил мяч в сетку после того, как сам не смог с точки переиграть Бодо Иллгнера.

На 79-й минуте вопрос о победителе был снять. Сработала пара форвардов, которые в тот момент считалась одной из сильнейших в Европе - Ребров черпаком забросил мяч на ход Шевченко, а тот реализовал выход один на один с голкипером - 2:0.

В полуфинале, напомним, "Динамо" встречалось с "Баварией". В Киеве команда Лобановского побеждала 2:0 и 3:1, но в итоге все завершилось ничьей. В Мюнхене победил немецкий гранд благодаря чудо-голу Марио Баслера.

Лига Чемпионов 1998/99. Четвертьфинал. Ответный матч
17 марта 1999. Киев. НСК "Олимпийский"
"Динамо" - "Реал" 2:0 (первый матч 1:1)
Голы: Шевченко 63, Шевченко 79

"Динамо": Шовковский - Лужный, Головко, Ващук, Каладзе, Косовский (Яшкин, 87), Гусин, Кардаш (Белькевич 46), Хацкевич, Шевченко, Ребров
Запасные: Кернозенко, Федоров, Коновалов, Кирюхин, Кормильцев
Тренер: Валерий Лобановский.

"Реал": Иллгнер - Пануччи, Роберто Карлос, Йерро, Редондо, Рауль, Зеедорф (Шукер, 65), Кампо, Санчис (Гути, 70), Морьентес, Ярни (Карамбе, 80).
Запасные: Контрерас, Санчес Хайме, Каранка, Санс.
Тренер: Джон Тошак

Предупреждения: Ярни 1, Иллгнер 62, Йерро 74, Редондо 83

На 63-й минуте Шевченко не реализовал пенальти - вратарь

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В статье: Андрей Шевченко Сергей Ребров Валерий Лобановский Динамо (Киев) Реал (Мадрид)
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Комментарии (4)
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5ata4ok (Харьков)
17.03.2020 в 13:43
Ну насчет "великая" можно поспорить, команда была действительно хороша, но они так ничего и не выиграли на евроарене, предыдущие команды Лобановского брали еврокубки.
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oda1979 (Запорожье)
17.03.2020 в 14:01
Лишь дикий нефарт не позволил дрюкнуть Баварию и выйти в финал. Немцы не знали куда бежать и что делать. Для украинских реалий эта команда Лобана была действительно великая.
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armik (Киев)
17.03.2020 в 13:11
Сурколизы вполне будут довольны и пятым местом ЧУ
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Hanter44 (Baburka)
17.03.2020 в 12:17
Вспомним...прослезимся...
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