Гениальный пас Реброва и дубль Шевы. 21 год назад Динамо вышло в полуфинал ЛЧ. ВИДЕО

17 марта 1999-го года киевское "Динамо" одержало одну из своих памятных побед в Лиге Чемпионов. Команда великого Валерия Лобановского одолела на тот момент действующего обладателя трофея мадридский "Реал".

В первом матче на Сантьягу Бернабеу Андрей Шевченко открыл счет в начале второго тайма, однако удержать преимущество бело-синие не смогли - Предраг Миятович, который в прошлом сезоне забил победный гол в финале в ворота "Ювентуса", восстановил статус-кво.

В Киеве на "Олимпийском" "Реал", в составе которого выступали Роберто Карлос, Фернандо Йерро, Рауль, Кларенс Зеедорф, Гутти, Давор Шукер и другие звезды мирового футбол, владел территорией и мячом, однако наталкивался на безумное противодействие подопечных Лобановского. А в середине второго тайма "Динамо" нанесло первый удар - Шевченко добил мяч в сетку после того, как сам не смог с точки переиграть Бодо Иллгнера.

На 79-й минуте вопрос о победителе был снять. Сработала пара форвардов, которые в тот момент считалась одной из сильнейших в Европе - Ребров черпаком забросил мяч на ход Шевченко, а тот реализовал выход один на один с голкипером - 2:0.

В полуфинале, напомним, "Динамо" встречалось с "Баварией". В Киеве команда Лобановского побеждала 2:0 и 3:1, но в итоге все завершилось ничьей. В Мюнхене победил немецкий гранд благодаря чудо-голу Марио Баслера.

Лига Чемпионов 1998/99. Четвертьфинал. Ответный матч

17 марта 1999. Киев. НСК "Олимпийский"

"Динамо" - "Реал" 2:0 (первый матч 1:1)

Голы: Шевченко 63, Шевченко 79

"Динамо": Шовковский - Лужный, Головко, Ващук, Каладзе, Косовский (Яшкин, 87), Гусин, Кардаш (Белькевич 46), Хацкевич, Шевченко, Ребров

Запасные: Кернозенко, Федоров, Коновалов, Кирюхин, Кормильцев

Тренер: Валерий Лобановский.

"Реал": Иллгнер - Пануччи, Роберто Карлос, Йерро, Редондо, Рауль, Зеедорф (Шукер, 65), Кампо, Санчис (Гути, 70), Морьентес, Ярни (Карамбе, 80).

Запасные: Контрерас, Санчес Хайме, Каранка, Санс.

Тренер: Джон Тошак

Предупреждения: Ярни 1, Иллгнер 62, Йерро 74, Редондо 83

На 63-й минуте Шевченко не реализовал пенальти - вратарь